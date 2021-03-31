El Presidente Infantino habla en el G20 de la lucha contra la corrupción

El Presidente de la FIFA comparte su experiencia con los miembros del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20

Explica las once reformas clave para luchar contra la corrupción en el fútbol

La FIFA se ofrece como socio global para ayudar a los gobiernos a combatir esta lacra

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirigió al Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 en el último día de su cumbre, celebrada por videoconferencia.

El Presidente Infantino había sido invitado a hablar sobre la lucha contra la corrupción en el deporte y compartió las enseñanzas extraídas por la nueva FIFA a través de sus reformas posteriores a 2016, así como a raíz del escándalo de corrupción que hizo caer al equipo de gobierno anterior.

El Presidente de la FIFA expuso el camino emprendido por el organismo rector del fútbol mundial en los primeros cinco años de su mandato y enumeró once reformas clave diseñadas “para hacer frente a la corrupción, para recuperar la rendición de cuentas en la FIFA y de manera más general en el fútbol, y para salvaguardar la integridad del fútbol y, por supuesto, de la FIFA”.

Dichas reformas fueron en concreto:

un proceso de licitación de la Copa Mundial de la FIFA totalmente transparente;

la separación de los poderes político y ejecutivo;

la limitación de mandatos y el control de la elegibilidad de los cargos electos;

la transparencia de las finanzas y las retribuciones;

un sistema de transferencias transparente y supervisado de forma centralizada;

una inversión en el desarrollo del fútbol auditada y con rendición de cuentas, que incluye la multiplicación por cinco de la inversión (1.800 millones de USD) respecto al pasado;

conformidad interna y externa supervisada por una Comisión de Auditoría y Conformidad independiente;

órganos judiciales guiados por un nuevo Código Ético de la FIFA;

procesos de licitación estrictos para una contratación transparente;

la promoción de mujeres a puestos de decisión en la administración del fútbol; y

la oficialización de la protección de los derechos humanos, y la protección de los menores y los niños en el deporte, ya que es importante dotar a nuestros niños de un entorno seguro.