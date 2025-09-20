El presidente de la FIFA y el presidente de la Federación Sursudanesa de Fútbol conversaron sobre cómo hacer el fútbol más accesible

Francis Amin Michael fue elegido presidente de la Federación Sursudanesa de Fútbol en agosto de 2025

La reunión entre ambos se celebró en Rabat (Marruecos)

Gianni Infantino asistió en junio de 2024 a la inauguración del renovado Estadio Nacional de Juba

El presidente de la FIFA se reunió con el recién elegido presidente de la Federación Sursudanesa de Fútbol (SSFA por sus siglas en inglés), Francis Amin Michael, para valorar las maneras en las que el país puede utilizar los fondos del Programa Forward de la FIFA para hacer el fútbol más accesible.

Amin Michael fue elegido en 2025 en el que es su segundo mandato al frente de la SSFA, tras haber ejercido previamente el cargo de 2017 a 2021.

Infantino visitó por primera vez Sudán del Sur en marzo de 2016, un mes después de convertirse en presidente de la FIFA. El motivo no fue otro que celebrar la apertura de la nueva sede de la SSFA, que entonces era la federación miembro más reciente de la FIFA. La SSFA se incorporó al organismo rector del fútbol mundial el 25 de mayo de 2012 durante el 62.º Congreso de la FIFA, celebrado en Budapest (Hungría). Infantino regresó al país en junio de 2024 para asistir a la inauguración del renovado Estadio Nacional de Juba, una obra financiada en su totalidad por el Programa Forward de la FIFA.

Tener un campo propio ayudó a Sudán del Sur a disputar en casa sus partidos de la competición preliminar africana de la Copa Mundial de la FIFA 26™, en lugar de hacerlo en un país neutral. Posteriormente, en febrero de 2025, el coliseo dio el pistoletazo de salida a los clasificatorios para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ con el duelo entre Sudán del Sur y Argelia, que también sirvió como clasificatorio para la CAN Femenina 2026.

"Me senté con el presidente de la Federación Sursudanesa de Fútbol (SSFA) 🇸🇸, Amin Michael, para hablar de cómo podemos seguir utilizando la financiación del Programa Forward de la FIFA para mejorar la infraestructura y hacer el fútbol más accesible para los jóvenes en este país", declaró Infantino tras la reunión en Rabat (Marruecos).

"El año pasado estuve presente en la inauguración del renovado Estadio Nacional de Juba y sentí la pasión que Sudán del Sur alberga por el fútbol. Con el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA y el Programa Football for Schools de la FIFA ya activos en el país, estoy seguro de que estamos construyendo una base sólida para que nuestro deporte marque una diferencia positiva en los años venideros".