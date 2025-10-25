El presidente de la FIFA se compromete a seguir apoyando a Maldivas durante su visita al archipiélago

Gianni Infantino se reunió con el jefe de Estado, el presidente Mohamed Muizzu

La visita busca reforzar y hacer crecer el fútbol en todo el territorio nacional

El presidente de la FIFA y Ahmed Thoriq, presidente de la Federación Maldiva de Fútbol (FAM por sus siglas en inglés), conversaron sobre planes de desarrollo

El presidente de la FIFA realizó su primera visita oficial a Maldivas, donde se reunió con el jefe del Estado, el presidente Mohamed Muizzu, y participó en un festival de fútbol junto a altos cargos locales y leyendas del deporte rey.

La visita puso de relieve la renovada colaboración entre el organismo rector del fútbol mundial y la Federación Maldiva de Fútbol (FAM), que busca reforzar y hacer crecer este deporte en el país.

A su llegada, y tras recibir la entusiasta bienvenida de casi 300 niños y niñas en el Aeropuerto Internacional de Velana, el presidente de la FIFA realizó una visita de cortesía a Muizzu en el despacho presidencial acompañado por miembros del comité ejecutivo de la FAM y representantes de clubes locales. Durante el acto, el presidente Muizzu destacó el firme compromiso de su Administración con el desarrollo del fútbol en Maldivas.

"El deporte número uno del país es el fútbol", afirmó Muizzu. "A todos nos gusta el fútbol. Tenemos muchas ganas de ver a todos estos niños y niñas en la escena mundial. Solo necesitan un fuerte apoyo... para llevarnos hasta el más alto nivel. Muchas gracias por realizar esta visita. Supone un gran impulso para todo Maldivas".

El presidente Muizzu también destacó las iniciativas sobre infraestructura encaminadas al desarrollo de instalaciones deportivas en el archipiélago y reiteró su pleno apoyo a la FAM y a su liderazgo a la hora de hacer avanzar al deporte en todo el país.

El presidente de la FIFA reconoció los desafíos a los que el fútbol en Maldivas ha hecho frente en los últimos años, pero alabó los esfuerzos de la nueva directiva de la FAM y se comprometió a mantener el apoyo continuado de la FIFA.

"Se ve que aquí hay verdadera pasión por el fútbol, y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, alimentar esta pasión, hacer todo lo posible para llevar el fútbol a las escuelas... implantar proyectos para impulsar el desarrollo del fútbol, porque de hecho, puede que sea un país pequeño en cuanto a tamaño, pero rebosa talento", explicó Infantino.

"Es un rincón paradisiaco, un país precioso, con gente fantástica, y lo más importante, un verdadero país de fútbol. Todo el mundo, desde los niños a los abuelos, aman este deporte, aman el fútbol, y por eso me alegró y complació tanto pasar el día aquí en Malé, en Maldivas".

"Estamos aquí para desarrollar el fútbol, estamos aquí para impulsar el fútbol, estamos aquí para crear proyectos nuevos y apasionantes, Football for Schools,[minicampos de fútbol] FIFA Arena, la competición regional que se celebrará aquí en el país y en la que todas las islas serán partícipes - todos los atolones para jugar al fútbol - y luego por supuesto, el fútbol en todo el sur de Asia, que está en pleno auge. La FIFA está aquí, trabajando con todos, y el fútbol no deja de crecer y mejorar".

La reunión concluyó con ambas partes reafirmando su compromiso compartido de reforzar el fútbol en Maldivas, apoyar el crecimiento de la FAM y explorar vías futuras de colaboración.

El presidente de la FIFA también se reunió con Ahmed Thoriq, presidente de la FAM, y con Thoriq Ibrahim, ministro de Turismo y Medioambiente de Maldivas, para hablar de planes de desarrollo del fútbol e ideas para ampliar el impacto de este deporte. En línea con la legislación nacional recién aprobada y los nuevos estatutos de la FAM, la federación reiteró su deseo de hacer crecer el fútbol en las diferentes islas con la creación de federaciones regionales.

A este respecto, la edición piloto de la Liga Regional de Revitalización de los Atolones 2025/2026, que incluye una contribución de 266.000 dólares del Programa Forward de la FIFA, contará en su fase de clasificación con 49 equipos provenientes de los distintos atolones. A continuación tendrá lugar una fase eliminatoria en 18 estadios repartidos por Maldivas. Los campeones de cada una de las tres zonas geográficas disputarán los clasificatorios de la Dhivehi Premier League (DPL), la liga profesional de fútbol de Maldivas La DPL es la máxima competición de la nueva y descentralizada estructura nacional que está implantando la FAM con el apoyo del Programa Forward de la FIFA.

Asimismo, la FAM está planificando la edición inaugural de su liga femenina nacional, que contará con la financiación del Programa Forward de la FIFA 3.0 como proyecto especial.

Tras las conversaciones, tanto Infantino como Muizzu participaron en un partido de exhibición en el marco de un festival de fútbol organizado por la FAM que contó con la presencia de Marco Materazzi, campeón de la Copa Mundial de la FIFA™, así como de varias leyendas del fútbol maldivo.

Al mismo también asistieron altos cargos gubernamentales, como el vicepresidente Uz Hussain Mohamed Latheef y ministros del gabinete. El festival fue una celebración de la creciente cultura futbolística del país y puso de relieve el compromiso del país con el fomento del progreso continuado de este deporte.

