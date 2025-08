El presidente de la FIFA rememora una Copa Mundial de la FIFA 2022™ "única" y "perfecta" en Catar

La primera es que la Copa Mundial [de la FIFA] fue indudablemente un catalizador para el cambio positivo en el país, en Catar; no solo en lo que respecta a las infraestructuras, también en lo que respecta a los derechos, por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Y cientos de miles de trabajadores gozan a día de hoy de condiciones mucho mejores que las de antes de que se celebrara esta Copa Mundial [de la FIFA], gracias a los cambios ocurridos. Y este es indudablemente uno de los elementos.

Creo, como ya he dicho, que esto forma parte de hacer que el fútbol sea verdaderamente global, de unir también a la gente a través del fútbol; y esta Copa Mundial [de la FIFA] en particular, por el hecho de estar concentrada en un lugar, no solo en un país, sino básicamente en una ciudad, contribuyó a crear realmente esta unidad entre los aficionados, que se relacionaban en las calles, en las diferentes áreas de la ciudad, y finalmente también en los estadios.

¿Sabe?, asistí a los 64 partidos. Así que para mí, como aficionado, eso ya es un sueño. Bueno, de hecho es más que un sueño, es algo que no puedes ni soñar que se haga realidad. De hecho, cuando decidí que quería asistir a los 64 partidos me asusté un poco, porque pensé: "Vaya, igual me quedo dormido durante alguno de los encuentros, porque va a ser mucho". Pero no lo fue, porque todos fueron muy, muy entretenidos, aunque creo que el clímax fue realmente la final.