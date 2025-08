El presidente de la FIFA insiste en el valor del fútbol para unir al mundo

El presidente de la FIFA fue el principal impulsor de la campaña global Football Unites the World , que se puso en marcha coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y se amplió para promover ocho causas sociales en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, entre las que destacaron la igualdad de género, la educación para todos y la reducción de la pobreza.

Football Unites the World

Football Unites the World

“Es algo que se ve en cuanto un balón aparece en un sitio: todo el mundo sonríe. La alegría se refleja en los rostros de todos y creo que ahí es exactamente donde el fútbol tiene que ayudar y quiere ayudar. “Por un fútbol realmente global” y “Unir al mundo a través del fútbol” no son meros eslóganes, sino medidas que pretendemos llevar a la práctica”, declaró el presidente de la FIFA en la 7.ª cumbre de la Iniciativa sobre inversión futura, celebrada en la capital saudí, Riad.

“Otro tanto puede decirse de la maravillosa Copa Mundial [de la FIFA] de Catar, donde Marruecos llegó a semifinales, no había ocurrido nunca. Y no cabe duda de que eso obedece a la inversión constante, al desarrollo, al fomento del talento: porque los talentos están por todas partes, no hay más que encontrarlos y hacerlos crecer”.