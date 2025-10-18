El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

El encuentro tuvo lugar al margen de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se están celebrando en Washington DC, Estados Unidos

Gianni Infantino explicó que la FIFA reinvierte sus ingresos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial

También se habló del impacto económico de la Copa Mundial de la FIFA 26™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para explicarle cómo el organismo rector del fútbol mundial reinvierte sus ingresos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial, proporcionando con ello beneficios económicos y sociales.

Durante el encuentro, que tuvo lugar al margen de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se están celebrando en Washington DC, Estados Unidos, el presidente de la FIFA también habló sobre el enorme impacto económico de la Copa Mundial de la FIFA 26™, a disputar en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

"Fue un honor reunirme hoy con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Washington DC, donde hablamos de los esfuerzos de la FIFA para impulsar el desarrollo del fútbol a nivel mundial, en especial gracias a los ingresos generados a través de competiciones como la Copa Mundial de la FIFA, que podemos reinvertir en nuestras 211 federaciones miembro por medio del Programa Forward de la FIFA", explicó el presidente de la FIFA. "También conversamos sobre cómo el fútbol puede aportar beneficios económicos y sociales, en especial en los países en desarrollo, lo que está en línea con los objetivos del FMI de lograr un crecimiento y prosperidad sostenibles. Asimismo, me complació saber que Kristalina Georgieva es aficionada al deporte rey, no solo por los aspectos positivos que conlleva desde el punto de vista financiero, también por la alegría y esperanza que aporta a la gente de todo el mundo".

Kristalina Georgieva, por su parte, afirmó: "Hoy tuve el placer de unirme al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al personal del FMI —aficionados como yo al 'deporte rey'— para celebrar el poder del deporte a la hora de impulsar la unidad y la cooperación. El deporte es más que una simple actividad de ocio; tiene el poder de conectarnos más allá de culturas y procedencias, recordándonos la importancia del trabajo en equipo y del bienestar, en especial en tiempos de incertidumbre".

Durante el ciclo 2023-2026, la FIFA está aportando hasta 8 millones de dólares a sus 211 federaciones miembro para gastos operativos y proyectos a través del Programa Forward de la FIFA. También hay disponible una financiación adicional de 1,2 millones de dólares para aquellas federaciones miembro que se considere que necesitan más ayuda, a fin de cubrir los gastos de viaje y alojamiento de sus selecciones nacionales y equipamiento de fútbol. También proporciona hasta 60 millones para cada confederación, a fin de que desarrollen, promuevan y organicen el fútbol, y hasta 5 millones de dólares para cada federación regional o de determinadas zonas geográficas.

Entre 2016 y 2026 la FIFA habrá proporcionado un total de 5.100 millones de dólares de financiación a través de los tres ciclos del programa; muchos de estos proyectos tienen un efecto dominó, dado que impulsan la economía local y generan puestos de trabajo, así como beneficios sociales, en línea con el objetivo del FMI de lograr un crecimiento y prosperidad sostenibles para sus 191 países miembro.

Para la Copa Mundial de la FIFA 26, en la que tomarán parte 48 selecciones, la Secretaría de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizaron un estudio publicado en abril de 2025 que estimaba que el certamen podría aportar hasta 40.900 millones de dólares al PIB, proporcionar 8.280 millones de dólares en prestaciones sociales y favorecer la creación de casi 824.000 puestos de trabajo en equivalencia a tiempo completo (ETC) a nivel mundial.