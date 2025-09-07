El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, honrado en su visita a Reggio Calabria

Infantino es nombrado ciudadano honorario de Reggio Calabria, ciudad natal de su padre

El presidente de la FIFA recibe el premio Granillo por los logros obtenidos a lo largo de su carrera en una ceremonia celebrada en esta localidad del sur de Italia

Infantino participa en un partido benéfico junto a FIFA Legends y campeones de la Copa Mundial de la FIFA™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido nombrado ciudadano honorario de Reggio Calabria y ha recibido un premio que reconoce los logros obtenidos a lo largo de su carrera en una visita a esta ciudad del sur de Italia.

Infantino recibió este importante reconocimiento en la ciudad natal de su padre, Vincenzo, que el presidente visitó con frecuencia durante su infancia. Tras el voto unánime del ayuntamiento de Reggio Calabria, el presidente de la FIFA recibió el título honorífico en una ceremonia oficial celebrada en el Palazzo San Giorgio, sede del consistorio.

“En reconocimiento a su extraordinaria dedicación en el fomento y desarrollo del fútbol como herramienta universal de unidad, crecimiento educativo y promoción de los valores de lealtad, amistad y respeto mutuo. Bajo su liderazgo, la FIFA ha impulsado proyectos deportivos globales centrándose especialmente en los jóvenes, las comunidades vulnerables, la inclusión social y la protección de las mujeres”, expuso Giuseppe Falcomatà, alcalde de Reggio Calabria. “La ciudad reconoce a Gianni Infantino, cuyas raíces yacen en nuestra tierra, como un verdadero ejemplo de pasión, sacrificio y sentimiento de pertenencia. Su apoyo constante y la solidaridad mostrada con nuestra comunidad deportiva consolidan aún más el vínculo que une al presidente de la FIFA con nuestra ciudad”, agregó.

“Hace dos semanas estuve en la Casa Blanca con el presidente Trump y la semana pasada me reuní con la presidenta mexicana en Ciudad de México, pero la emoción que siento hoy es completamente diferente”, afirmó Infantino tras recibir el título de ciudadano honorario.

“Todo lo que he hecho y lo que haré es gracias a mi padre, a mi madre, a esta región, a esta ciudad y a todos los valores que acabas de mencionar, que te empujan a actuar, a soñar y a tratar de alcanzar tus objetivos. Y, cuando lo consigues, empiezas a apuntar más alto”.

Posteriormente, Infantino recibió el premio Granillo por todo lo que ha logrado hasta el momento en su carrera en el mundo del fútbol. El presidente de la FIFA sucede al exportero y campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2006™, Gianluigi Buffon, en la concesión del premio, creado en 2019 en honor al legendario presidente del principal equipo de fútbol de la ciudad.

“Oreste Granillo fue una gran figura del deporte y un presidente excelente para el Reggina”, explicó el presidente de la FIFA tras la entrega del galardón. “Recibir el premio que lleva su nombre de manos de su hija Maria Stella me hace muy feliz. Sin duda, se trata de uno de los mejores momentos de mi visita a Reggio Calabria”.

Nada más ser elegido presidente de la FIFA en 2016, Infantino empezó a trabajar inmediatamente en recuperar la reputación de la organización tras los escándalos de corrupción de la anterior etapa. Desde entonces, ha dirigido la expansión de los torneos FIFA en todas las categorías y ha multiplicado los ingresos del organismo, lo cual ha servido para desarrollar el fútbol en las 211 federaciones miembro de la FIFA gracias al Programa Forward de la FIFA.

Por si fuera poco, Infantino también ha impulsado la colaboración del principal órgano rector del fútbol mundial con múltiples organizaciones, en especial con aquellas que actúan bajo el paraguas de las Naciones Unidas, para aprovechar el poder único que tiene el fútbol para fomentar cambios positivos en la sociedad.

Para rematar un día tan especial, Infantino saltó al terreno de juego del Estadio Oreste Granillo para disputar, ante unos 15 000 espectadores, un encuentro benéfico en el que también participaron numerosos exjugadores de renombre italianos, como Roberto Baggio, finalista de la Copa Mundial de la FIFA 1994, y Francesco Totti, campeón en 2006.