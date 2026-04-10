El presidente de la FIFA ayuda a Argelia a celebrar una jornada histórica para el desarrollo del fútbol nacional

Infantino visitó Tremecén para inaugurar un nuevo centro técnico que ofrecerá servicios integrales a toda la región, así como un minicampo de fútbol FIFA Arena

El Programa Forward de la FIFA ha aportado 4,25 millones de dólares para la construcción del centro técnico regional

Gianni Infantino: "Estos son símbolos del futuro de este país"

A dos meses de su esperado regreso a la Copa Mundial de la FIFA™, Argelia celebró y preparó su futuro futbolístico con la ayuda del presidente de la FIFA.

Acompañado en Tremecén, Argelia, por Walid Sadi, presidente de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), y otras autoridades, Infantino inauguró dos nuevas instalaciones construidas con el apoyo de la FIFA. El vanguardista Centro Técnico Regional de Tremecén es una realidad gracias a los 4,25 millones de dólares de financiación proporcionados por el Programa Forward de la FIFAing-football/fifa-forward. Y el minicampo de fútbol FIFA Arena, instalado al oeste de esta misma ciudad y accesible para la juventud de la zona, se ha convertido en el primero fuera de la capital, Argel.

Argelia es "un país que ha invertido... en su juventud y que cree en ella", declaró Infantino ante el público presente en el Centro Técnico Regional de Tremecén.

"Es un país con una media de edad muy joven, pero eso es algo importante para su juventud. Y este centro técnico, así como la preciosa minicancha FIFA Arena que inauguramos hoy en una escuela secundaria de Tremecén, estos son símbolos del futuro de este país", continuó. "Este centro técnico regional lo hemos construido juntos, lo hemos diseñado juntos. La FIFA está aquí para brindar apoyo y asistencia, para ayudar a convertir los sueños en realidad".

Infantino y Sadi estuvieron acompañados en su visita a la segunda ciudad más importante del noroeste de Argelia por Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA; Gelson Fernandes, director adjunto de la División de Federaciones Miembro; y Vladimir Petković, seleccionador nacional de Argelia. Horas antes Infantino se había reunido con Abdelmadjid Tebboune, presidente de Argelia, a quien el presidente de la FIFA describió como "un verdadero amante del fútbol, por cierto, futbolista en su día, y aún hoy futbolista de corazón".

Y en una semana que será recordada como crucial para el desarrollo del fútbol en el país, Argelia también lanzó el Programa Football for Schools (F4S) de la FIFA en Tremecén.

El Centro Técnico Regional de Tremecén forma parte de la red de complejos de entrenamiento que dan apoyo al Centro Técnico Nacional de la FAF, situado en Sidi Moussa, cerca de Argel. Las instalaciones de Tremecén cuentan con una cancha principal con césped híbrido, dos canchas adicionales (una natural y otra artificial), así como dos canchas más pequeñas, una cancha de fútbol sala, piscina, gimnasio y otras dotaciones de entrenamiento y tratamiento. También hay espacios para el alojamiento y la administración. El recinto ya ha sido utilizado por la selección sub-20, que entrenó allí en enero de 2026, y la sub-16, que pasó ocho días allí el mes pasado.

"De verdad que me siento como en casa hoy aquí", afirmó el presidente de la FIFA. "Me siento como en casa porque vemos este centro, vivimos este centro, y de verdad que da la sensación de ser un centro donde el corazón del fútbol late. Eso es exactamente lo que la FIFA quiere hacer, en colaboración con la Federación [Argelina de Fútbol] y el gobierno [de Argelia]".

Sadi, por su parte, declaró que el Centro Técnico Regional de Tremecén"encarna una vía práctica hacia el desarrollo del fútbol. También expresa una voluntad clara de construir un entorno futbolístico moderno. Asimismo, representa la estrecha colaboración entre la Federación Argelina de Fútbol y la FIFA".

Y mientras que los centros de entrenamiento de la FAF prestan servicio a jugadores más experimentados, la FIFA también está invirtiendo en el fútbol argelino de base. La minicancha de Tremecén, situada en el CEM Inal Ahmed (un centro de enseñanza media), es la tercera dentro de la iniciativa FIFA Arena instalada en Argelia. En mayo de 2025 Argelia se convirtió en la primera federación miembro africana de la FIFA en inaugurar una minicancha FIFA Arena. En total, el proyecto aspira a construir al menos 1.000 minicampos de fútbol en todo el mundo para 2031. Los dos instalados en Argel ya han beneficiado a más de 1.500 jóvenes jugadores.

"Queremos academias. Queremos centros. Queremos espacios en las escuelas donde niñas y niños puedan jugar. También queremos que el talento se exprese, entrene y desarrolle en las mejores condiciones posibles", apuntó Infantino sobre el enfoque integral de la FIFA en cuanto a la infraestructura y el desarrollo.

La inversión de la FIFA en la ampliación de oportunidades para la juventud de Argelia va más allá del programa FIFA Arena e incluye el Programa F4S, en el que la FAF se ha aliado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deporte de Argelia para implantar la iniciativa, que con el tiempo llegará a 1.185 centros escolares de todo el país.

El firme compromiso de Argelia con el programa F4S comenzó con un taller de entrenamiento de dos días de duración celebrado en el Centro Técnico Regional de Tremecén. Allí, instructores de la FIFA trabajaron con los participantes para implantar el innovador programa, que utiliza lecciones, juegos y ejercicios de temática futbolística para fomentar entre los estudiantes la actividad física, el desarrollo de habilidades para la vida, el trabajo en equipo y la participación inclusiva. El festival F4S coincidió con la inauguración del centro técnico y con la visita de Infantino.

"Aprovecho esta oportunidad para felicitar a Gianni Infantino por sus diez años de inspirador liderazgo de la FIFA. Una década en la que se han implantado radicales reformas en la gobernanza del fútbol y se han establecido estándares mundiales de transparencia y cumplimiento, reforzando de ese modo la confianza en el sistema de gestión futbolística mundial", explicó Sadi en referencia al hito alcanzado por el presidente de la FIFA en febrero.

"Esta fase ha establecido una nueva visión para el fútbol basada en el paso de un enfoque de gestión del día a día a una planificación estratégica, y de una actividad deportiva a una eficaz herramienta para el desarrollo, la educación, la integración y la unidad", añadió el presidente de la FAF.

FIFA President Gianni Infantino visits Algeria Previous 01 / 09 FIFA President Gianni Infantino meets with Algerian president Abdelmadjid Tebboune during his visit to Algeria 02 / 09 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger meet with Algerian president Abdelmadjid Tebboune 03 / 09 FIFA President Gianni Infantino with Algerian President Abdelmadjid Tebboune 04 / 09 Gelson Fernandes, FIFA’s Director Member Associations Africa meets with Algerian president Abdelmadjid Tebboune 05 / 09 The FIFA president speaks during his visit to Algeria 06 / 09 Presentation of a model of the Tlemcen Regional Technical Centre to the FIFA president 07 / 09 FIFA president Gianni Infantino, Algerian Football Association President Walid Sadi, Wali of Tlemcen Youcef Bechlaoui, and Nadir Bouzenad, Secretary General of the FAF inaugurate Tlemcen Regional Technical Centre 08 / 09 Gianni Infantino, Arsène Wenger, Gelson Fernandes, Walid Sadi, Wali of Tlemcen Youcef Bechlaoui, Algerian head coach Vladimir Petković inaugurate the The FIFA Arena mini-pitch 09 / 09 Former player Rafik Saifi joined the FIFA and FAF delegations for a group photo Next

El impresionante abanico de actividades e inversión llega en un momento propicio para el fútbol argelino. La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha generado mucha expectación, dado que los Zorros del Desierto se clasificaron con un impresionante registro de ocho triunfos en 10 partidos. Será la primera participación de Argelia en la gran fiesta del fútbol después de alcanzar los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. En Estados Unidos se enfrentarán, por este orden, a Argentina, vigente campeona mundial, Jordania y Austria.

Argelia ocupa actualmente el puesto 28 de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, el más alto en diez años. Hace cinco años ganó la edición inaugural de la Copa Árabe de la FIFA™ en Catar tras derrotar a Túnez en la prórroga de la emocionantísima final. Su objetivo en Norteamérica es volver a hacer historia.

"Argelia ganó este certamen, un certamen muy prestigioso, lo que inspiró a toda la nación y afianzó la lealtad del pueblo argelino con su fútbol, con su selección y con su federación y su país", apuntó Infantino sobre el triunfo de Argelia en Catar 2021.