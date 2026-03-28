"El mundo se detendrá" durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, declaró el presidente de la FIFA

La próxima Copa Mundial de la FIFA™ será "el espectáculo más grande del planeta", afirmó Gianni Infantino

El impacto económico del torneo rondará los 80.000 millones de dólares, según se informó a los inversores

El brasileño Ronaldo, campeón de la Copa Mundial de la FIFA, afirmó que el certamen será "la mejor y más hermosa competición de la historia"

Gianni Infantino declaró en la cumbre FII PRIORITY en Miami (Estados Unidos) que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un enorme impacto económico y vaticinó que "el mundo se detendrá" durante el torneo.

La cumbre está organizada por la organización sin ánimo de lucro Future Investment Initiative, dirigida por el principal fondo soberano de Arabia Saudí, el Fondo de Inversión Pública. En su alocución ante los presentes, Infantino dejó claro que la Copa Mundial de la FIFA™, que comenzará el 11 de junio de 2026, será un certamen transformador.

"El espectáculo más grande del planeta, el espectáculo más grande del globo, el mundo se detendrá. Ya saben lo que aprendemos en la escuela, que el mundo gira alrededor del sol y sobre sí mismo. Pues durante los 39 días de la Copa Mundial de la FIFA™ el mundo se detendrá, y todos estarán pendientes del fútbol", apuntó el presidente de la FIFA.

Infantino, que pronunció su discurso poco después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hiciera lo propio, reiteró el gran impacto económico que tendrá el torneo, que contará con 48 selecciones participantes y se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Dieciséis fantásticas ciudades sede en estos países, 48 selecciones, 48 países participantes. Se disputarán 104 partidos en 39 días, lo que equivale, para los estadounidenses presentes en la sala, a 104 Super Bowls en algo más de un mes", añadió.

El presidente de la FIFA aseguró que antes de que el balón eche a rodar en Canadá, México y Estados Unidos, el interés por presenciar el torneo en los estadios se ha traducido en millones de solicitudes de entradas. Asimismo, se espera que miles de millones de aficionados de todo el planeta interactúen de una manera u otra con la competición. "El mundo se detendrá y todos estarán pendientes de lo que acontezca en Norteamérica dentro de 76 días", explicó.

"Es algo poderoso, importante. Podría hablarles de todo esto, podría hablarles también, ya que estamos entre inversores y economistas, del impacto económico de la Copa Mundial [de la FIFA]. Ronda los 80.000 millones de dólares". Infantino agregó que el torneo creará cientos de miles de puestos de trabajo y tendrá ventajas sociales duraderas para las comunidades.

El presidente de la FIFA estuvo acompañado sobre el escenario por el brasileño Ronaldo, FIFA Legend y campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 1994 y 2002, quien dijo que esperaba que el torneo fuese "la mejor y más hermosa competición de la historia".

También es un certamen que la leyenda brasileña lleva en el corazón.