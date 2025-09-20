El presidente de la FIFA, Gianni Infantino se dirige al seminario para formadoras de entrenadores que tuvo lugar en Marruecos

El seminario de la estructura de desarrollo de formadores de entrenadoras de la FIFA se celebró en Rabat (Marruecos)

El nuevo programa tiene como objetivo aumentar el número y la calidad de entrenadoras en todo el mundo

Gianni Infantino destacó que el fútbol posee una fuerza única para transformar vidas y empoderar a las personas

El presidente de la FIFA asistió a un programa clave que busca aprovechar el potencial del fútbol femenino mediante el apoyo a las federaciones miembro para aumentar el número de entrenadoras en el mundo del fútbol.

Gianni Infantino se dirigió con las participantes del seminario de la estructura de desarrollo de formadores de entrenadoras de la FIFA, que se celebró en el complejo futbolístico Mohammed VI de la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) en Rabat (Marruecos).

"El fútbol femenino es una prioridad para la FIFA y fue un verdadero placer conversar con las participantes del seminario celebrado en Rabat. Representan una generación de pioneras que contribuirán de forma decisiva al desarrollo del fútbol en sus países, en una África profundamente apasionada por este deporte", expresó Infantino en su alocución a los participantes.

"Serán fuente de inspiración, harán realidad sueños y, con el tiempo, formarán a las futuras estrellas del fútbol mundial. Pero lo más importante es que llevarán sonrisas a millones de niñas y ayudarán a la FIFA a utilizar el poder del fútbol para transformar y empoderar vidas. Siento una profunda admiración por todas ustedes, representantes de la gran diversidad de este continente, que demuestran una vez más que el fútbol es un deporte realmente global que une el mundo".

El objetivo general del programa es ayudar a las federaciones miembro de la FIFA a aumentar el número de formadoras de entrenadores, lo que eventualmente se traducirá en el incremento del número de entrenadoras activas en el fútbol mundial.

Las participantes convocadas en Rabat fueron seleccionadas por su amplia trayectoria en el fútbol femenino y en la formación de entrenadores. El seminario, que sigue el principio de "formación de formadores", incluyó una amplia variedad de actividades teóricas y prácticas orientadas a dotar a las participantes de las herramientas necesarias para seguir potenciando sus habilidades como formadoras de entrenadores.