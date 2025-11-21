El presidente de la FIFA Gianni Infantino califica de «simplemente fantástico» el histórico inicio de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025™

El torneo supone el primer escaparate mundial para las selecciones nacionales femeninas de fútbol sala en una época de constante expansión de este deporte

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asiste a la ceremonia de inauguración y presencia el primer partido del equipo anfitrión en Manila (Filipinas)

Gianni Infantino: «estamos haciendo historia»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo presente en la histórica jornada inaugural de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ en Manila (Filipinas), y calificó este torneo fundacional como «simplemente fantástico».

Infantino, acompañado del presidente de la Federación Filipina de Fútbol (PFF) John Gutierrez y del máximo representante de la Comisión Deportiva de Filipinas Patrick Gregorio, acudió al PhilSports Arena de Pasig City, en el área metropolitana de Manila, para asistir a una ceremonia de apertura llena de color que dio paso al primer partido de la fase de grupos entre la selección anfitriona y Polonia.

«Estamos haciendo historia, y que esto esté sucediendo aquí, en un país tan hermoso y acogedor, es algo verdaderamente especial para la FIFA, para Filipinas y para todas las mujeres que participan en esta Copa Mundial. Es simplemente fantástico», decía el presidente de la FIFA sobre este torneo de 16 equipos que estará en juego hasta el 7 de diciembre del 2025.

«Creo que ya era el momento de que un país tan grande como Filipinas, que es conocido en todo el mundo por su hospitalidad, acogiera un gran evento de la FIFA. Y el hecho de organizar la primera edición de una competición como la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, que sin duda crecerá enormemente por todo el planeta, es aún más especial. Así que estoy muy feliz y orgulloso de ver lo mucho que ha logrado Filipinas con este acontecimiento».

El torneo, creado por decisión del Consejo de la FIFA en diciembre del 2022, ofrece por primera vez a las selecciones nacionales femeninas de fútbol sala la oportunidad de competir en un escenario de alcance mundial. Se trata del primer gran evento de la FIFA celebrado en Filipinas y el segundo torneo femenino de la FIFA que se organiza en el sudeste asiático.

Todos los equipos participantes son pioneros en el fútbol sala femenino, pero algunos de ellos también están siendo auténticos referentes para sus países. Tanzania, por ejemplo, se estrena en una competición de la FIFA de categoría absoluta tanto femenina como masculina, mientras que la selección de Irán entra en un torneo femenino de la FIFA por primera vez.

«Filipinas es una anfitriona fabulosa para esta primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA. Estamos ante un gran evento, un acontecimiento histórico memorable para el fútbol sala femenino, para el fútbol femenino en general, para la FIFA y para Filipinas. Estoy muy, muy contento y agradecido de estar aquí», comentaba Gianni Infantino. El presidente de la FIFA asistió junto a miembros del Comité Ejecutivo de la PFF a la derrota de las anfitrionas por 6-0 en el partido inaugural, aunque ni siquiera ese resultado pudo ensombrecer el entusiasmo del público local por el torneo.

La organización de esta primera Copa Mundial no es sino la hazaña más reciente del deporte filipino, y marca un hito en el desarrollo del fútbol sala.

Hasta 79 selecciones nacionales participaron en la fase de clasificación para el torneo. Por otro lado, 12 nuevos equipos fueron incluidos en la última Clasificación Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, que quedó formalmente establecida junto a su lista homóloga masculina en mayo del 2024. El número de competiciones de fútbol sala femenino organizadas en las seis confederaciones también ha aumentado de dos torneos en el 2016 a seis en la actualidad.