"Queremos dar a la gente un momento de alegría y felicidad", declaró el presidente de la FIFA

Gianni Infantino también puso de relieve el impacto económico de la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 participantes

Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, apuntó que la ampliación del torneo es crucial para el desarrollo del deporte rey

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló ante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) sobre el impacto de la Copa Mundial de la FIFA™, explicando que el mundo se detiene durante el torneo que tanta alegría y felicidad proporciona a la gente de todos los rincones del planeta.

Gianni Infantino afirmó ante el Foro Económico Mundial que "el mundo se detiene" durante la Copa Mundial de la FIFA™ 03:11

Infantino también habló del impacto económico de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos y en la que por primera vez tomarán parte 48 selecciones, con 104 partidos en 16 ciudades sede de toda Norteamérica.

Citando un estudio realizado por la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC) el año pasado, explicó que el torneo podría generar 80.100 millones de dólares de rendimiento bruto a nivel mundial, aportar 40.900 millones de dólares al producto interior bruto y crear 824.000 puestos de trabajo.

"El mundo se detiene durante la Copa Mundial [de la FIFA] y el fútbol tiene un impacto real en la vida, en el estado de ánimo de la gente como ninguna otra cosa. No hay nada que se parezca ni de lejos al fútbol. Cambia el estado de ánimo, no solo de la gente, sino de los países", aseveró.

"En especial en estos tiempos, se nos olvida estar contentos, alegres. Todos tenemos nuestros propios problemas, preocupaciones en la vida, y con el fútbol queremos aportar a algo a las comunidades de todo el mundo. Hay 211 países miembros de la FIFA, queremos darles un momento de alegría y felicidad. Cuando un niño patea un balón, cuando un adulto patea un balón, no piensa en sus preocupaciones o problemas en la vida, y eso es algo que siempre tenemos que recordar".

Y añadió: "La gente busca ocasiones para juntarse, para unirse, para pasar tiempo y celebrar. Y eso es lo que intentamos darles. Intentamos darles esta emoción. Hoy en día es eso lo que nos falta".

El nivel de interés en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es tan elevado que ya se han recibido 500 millones de solicitudes de entradas, una cifra que Infantino describió como "increíble" y que dijo demostraba el nivel de confianza en la organización del certamen. "La gente quiere viajar, quiere estar ahí, quiere sentir el ambiente de la Copa Mundial [de la FIFA], quiere estar unida", apuntó. "Esperamos que todos los escenarios y los estadios estén preparados para hacer que los verdaderos actores de la Copa Mundial [de la FIFA], los jugadores, brillen. Nuestro trabajo es preparar el escenario y su trabajo es brillar en él".

Al discurso del presidente de la FIFA siguió una mesa redonda en la que tomaron parte Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y Alessandro Del Piero, ganador de la Copa Mundial de la FIFA con Italia en 2006.

Wenger explicó que la FIFA invertirá los ingresos del torneo en el desarrollo del fútbol en todo el mundo, con el objetivo de dar a más países la oportunidad de competir al más alto nivel.

"Todo el dinero va a las federaciones, para que puedan desarrollar sus infraestructuras. Y como ahora viajo tanto, deberían ver lo mucho que se han desarrollado las federaciones gracias a la financiación que obtienen de la FIFA", afirmó.

"Ahora me dedico al desarrollo del fútbol, y me doy cuenta de lo grande que se ha hecho el fútbol en el mundo cuando se habla de cantidad de entradas que quiere la gente. Cuesta imaginarlo. Viajo por todo mundo y en todas partes el fútbol se ha convertido en el principal tema de conversación de la gente".

Asimismo, aseguró que la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA a 48 selecciones era un paso necesario para impulsar el desarrollo del fútbol en todo el mundo. "Teníamos que abrirla al mundo. Y creo que es lo mínimo que podemos hacer, abrirla a más países africanos, asiáticos, porque queremos que el fútbol se haga fuerte en todas partes", añadió.