Gianni Infantino celebra el "éxito extraordinario" de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su histórico desenlace

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió este sábado con los directivos de las federaciones miembro de la FIFA en Nueva York, ciudad que albergará el domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina.

"El mundo entero estará mirando", no solo para descubrir quién se coronará campeón, sino porque la Copa Mundial de la FIFA 2026™ "ha sido el acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad"

La primera edición con 48 selecciones ha batido numerosos récords, ha congregado hasta la fecha a una cifra sin precedentes de 6,6 millones de aficionados en 16 estadios y ha ofrecido un fútbol competitivo y emocionante de principio a fin

A poco más de 24 horas de que España y Argentina disputen la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los aficionados no solo estarán pendientes de quién levantará el emblemático trofeo dorado, sino que también llenarán el Estadio Nueva York Nueva Jersey y seguirán el partido desde todos los rincones del planeta para presenciar un duelo que cerrará con broche de oro un torneo apasionante repleto de récords.

La final será el cierre perfecto para un torneo transformador. Pero no será lo que lo defina. Tanto si Argentina conquista su cuarta estrella como si España consigue la segunda, esta Copa Mundial de la FIFA™, disputada por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos, ya ha dejado una huella indeleble en la historia del torneo.

"Mañana entregaremos este trofeo a una de las dos selecciones aquí en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, y será, por supuesto, un momento muy especial. Y ya sabemos que el mundo entero estará atento. Lo estará porque, naturalmente, todos quieren saber quién ganará la Copa Mundial (de la FIFA)", declaró el sábado Gianni Infantino durante el desayuno organizado en Nueva York para los directivos de las federaciones miembro de la FIFA.

"Pero el mundo entero también estará pendiente porque esta Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Canadá, México y Estados Unidos, ha sido el acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad. No ha sido solo la Copa Mundial (de la FIFA) más grande; ha sido el mayor acontecimiento deportivo, social y cultural que ha vivido la humanidad. Creo que tendremos que inventar nuevas palabras", añadió el presidente de la FIFA, en alusión a los hitos sin precedentes que ha alcanzado esta edición del torneo.

Y es que la respuesta que ha tenido la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en los tres países anfitriones y en todo el mundo ha superado todas las expectativas. Las cifras son contundentes y reflejan no solo el poder único del fútbol para unir e inspirar a las personas, sino también el respaldo a la ambiciosa y visionaria decisión de ampliar el torneo a 48 selecciones.

"Seguramente habrán leído muchos comentarios escépticos y críticas: que los estadios estarían vacíos, que no se concederían los visados, que las selecciones no podrían competir y muchas otras cosas más», afirmó Gianni Infantino. «Y ocurrió exactamente lo contrario. Silenciamos a todos los críticos. El poder del juego y la magia del fútbol se impusieron. El fútbol conquistó Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos es un país de fútbol".

La lista de récords es extensa. Incluidas las dos semifinales, más de 6,6 millones de aficionados llenaron los 16 modernos estadios distribuidos por Norteamérica. Esa cifra superó ampliamente el récord de asistencia establecido durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™ (3,6 millones) y fue superior al total de espectadores registrado en las dos ediciones más recientes de la Copa Mundial de la FIFA™, celebradas en 2018 y 2022. Además, el porcentaje de ocupación del 99,7 % constituye un nuevo hito histórico.

Sin embargo, el entusiasmo no se limitó a esos 16 estadios. Más de 8,5 millones de aficionados han visitado los FIFA Fan Festivals oficiales en Canadá, México y Estados Unidos. También se batieron récords de audiencia televisiva tanto en los países anfitriones como en todo el mundo, mientras que los canales digitales y las redes sociales de la FIFA registraron la extraordinaria cifra de 34 000 millones de impresiones y 2000 millones de interacciones hasta la conclusión de los cuartos de final. Asimismo, se estima que, hasta el cierre de los octavos de final, 5200 millones de personas —casi dos tercios de la población mundial— habían interactuado al menos una vez con el torneo.

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"Desde el punto de vista del alcance mundial, del sentido de comunidad, del impacto social y de la dimensión cultural, esto ha sido un éxito enorme. Hemos comprobado que, cuando las personas se reúnen, quieren celebrar y disfrutar", afirmó el presidente de la FIFA.

"Además, la Copa Mundial de la FIFA es un espectáculo extraordinario para quienes la siguen por televisión. Al menos, eso espero. Y, por lo que he visto en los partidos, creo que así es. Sin embargo, la experiencia es aún más impresionante cuando estás allí, en el estadio, y sientes esa energía. Por cierto, ¿vieron a todas esas familias en los estadios? ¿A todas esas mujeres en las gradas? ¿Toda esa energía positiva? Había aficionados de distintas partes del mundo y de diferentes países compartiendo la misma ilusión".

La ampliación de la Copa Mundial de la FIFA a 48 selecciones reforzó aún más el espectáculo, elevó la calidad del torneo y fomentó un espíritu de inclusión y celebración, gracias al brillante rendimiento de Cabo Verde, a la inspiradora clasificación de selecciones como Curasao, Haití y Uzbekistán, y al contagioso entusiasmo mostrado por jugadores y aficionados de Jordania, Noruega, Escocia y muchos otros países. Una vez más, los temores iniciales se disiparon por completo, ya que las nuevas selecciones demostraron estar plenamente a la altura del mayor evento del fútbol mundial.

Las cuatro selecciones debutantes en una Copa Mundial de la FIFA (Cabo Verde, Curasao, Jordania y Uzbekistán) marcaron al menos un gol. En total, 42 selecciones sumaron por lo menos un punto —incluidos equipos pertenecientes a las seis confederaciones continentales— y siete países disputaron por primera vez la fase eliminatoria (Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, RD del Congo, Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica). Además, el nivel futbolístico también fue sobresaliente: el promedio de goles por partido aumentó hasta los 2,91, frente a los 2,69 registrados hace cuatro años. Desde la nueva ronda de dieciseisavos de final hasta las semifinales, un extraordinario total de 14 partidos se decidieron con un gol que cambió el resultado después del minuto 85.

"Muchos partidos se definieron en los últimos minutos. Eso demuestra que el nivel futbolístico está ahí», afirmó el presidente de la FIFA. «Con 48 selecciones, más países pueden creer, más niños pueden soñar y el mundo tiene más oportunidades de participar en el deporte universal".

"Eso también responde a quienes afirmaban que ampliar la Copa Mundial (de la FIFA) a 48 selecciones rebajaría su nivel. La realidad es que la ha hecho muchísimo más fuerte. Nuestra idea, como saben, porque tomamos esta decisión juntos, no era simplemente ampliar el torneo a 48 selecciones para disputar más partidos o hacer más grande la Copa Mundial (de la FIFA). Nuestro objetivo era transformar el fútbol. Era convertirlo en un deporte verdaderamente global. Era unir al mundo. Era ofrecer más oportunidades de participar, especialmente a quienes siempre habían quedado al margen".

Organizar un acontecimiento de semejante magnitud no es una tarea sencilla. Lograrlo exigió un nivel de cooperación sin precedentes entre Canadá, México y Estados Unidos, así como el compromiso y el talento de cerca de 5000 empleados, casi 50.000 voluntarios y 300.000 personas acreditadas que trabajaron en las 16 ciudades anfitrionas y los 646 emplazamientos oficiales del torneo.

El presidente de la FIFA expresó este sábado su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al primer ministro de Canadá, Mark Carney; y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su "increíble y extraordinario apoyo". También dio las gracias al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y a todo su equipo por el "magnífico trabajo" realizado.

"Todo esto requiere muchísimas cualidades, un enorme compromiso, mucho trabajo y la dedicación de muchísimas personas. Y lo conseguimos", afirmó Gianni Infantino.

En cuanto a las federaciones miembro, recordó que constituyen la base de la FIFA. El extraordinario éxito de esta Copa Mundial de la FIFA, tanto por las mayores oportunidades que ha generado sobre el terreno de juego como por los recursos y los ingresos generados fuera de él, servirá para seguir impulsando el crecimiento del fútbol en países y comunidades de todos los rincones del planeta.

"Todas ustedes, las 211 federaciones miembro (de la FIFA), nos brindan su apoyo cada día, un respaldo que tanto mi equipo como yo apreciamos y valoramos mucho. Sinceramente, no podríamos haber logrado todo esto sin el extraordinario respaldo de todos ustedes. Por eso, este éxito sobre el que seguiremos construyendo —y debemos seguir construyendo— también es su éxito", señaló Gianni Infantino.