Gianni Infantino anuncia que la FIFA distribuirá 100.000 balones entre numerosas ciudades estadounidenses para las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El presidente de la FIFA afirma ante 500 miembros de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (USCM) que sus ciudades recibirán 200 balones para actos festivos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gianni Infantino afirmó en la sesión de invierno de la USCM, celebrada en Washington D. C., que la

competición "será una fiesta de la humanidad y congregará a las personas en un ambiente de alegría y fútbol" Once de las 16 ciudades anfitrionas del torneo se encuentran en Estados Unidos, así como la mayoría de las bases operativas de las selecciones

Según ha anunciado su presidente, Gianni Infantino, la FIFA distribuirá 100.000 balones en 500 ciudades estadounidenses a fin de aumentar la expectación en todo el país de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En un discurso pronunciado ante los delegados presentes en la sesión invernal de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (USCM, por su denominación en inglés), celebrada en Washington D. C., el presidente Gianni Infantino afirmó que cada una de las ciudades representadas por los 500 miembros recibirán 200 balones antes del torneo, organizado por Estados Unidos junto con Canadá y México.

Los balones se podrán usar en actos festivos celebrados antes de la competición, que comenzará el 11 de junio.

"Con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas repartidas por Canadá, México y Estados Unidos, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será una fiesta de la humanidad y congregará a las personas en un ambiente de alegría y fútbol —afirmó el presidente de la FIFA—. Ha sido un placer reunirme con los alcaldes de las once ciudades anfitrionas estadounidenses que darán la bienvenida al mundo en 2026. Cada una de ellas aportará su particular energía a esta histórica cita".

Durante la sesión, el señor Infantino se reunió con los alcaldes de las once ciudades anfitrionas estadounidenses del torneo, en el que por primera vez participarán 48 selecciones.

Asimismo, al margen de las ciudades que albergarán los 104 partidos, muchas otras servirán de base operativa para los equipos participantes. De las 64 bases propuestas hasta la fecha, 50 se encuentran en Estados Unidos.

El presidente de la FIFA informó a los delegados de que se prevé que los más de siete millones de aficionados de todo el planeta que asistan al torneo generen un impacto económico de unos 30.000 millones de USD en el conjunto de las ciudades estadounidenses.