El presidente de la FIFA recibe el premio Global Citizen del Consejo Atlántico

El presidente de la FIFA fue galardonado por su labor para hacer el fútbol verdaderamente global en una ceremonia celebrada en Nueva York (Estados Unidos)

Infantino aceptó el premio en nombre de los "6.000 millones de personas de todo el mundo" que aman el fútbol

También fueron galardonados Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Javier Milei, presidente de Argentina

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibió el premio Global Citizen del Consejo Atlántico en una ceremonia celebrada en Nueva York (Estados Unidos) en reconocimiento a su labor para hacer el fútbol verdaderamente global.

Creados para reconocer a personas excepcionales que encarnan el espíritu de la ciudadanía global, los premios Global Citizen del Consejo Atlántico han recaído con anterioridad en figuras de la talla de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; y Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia.

En esta 14.ª edición, Infantino fue galardonado junto a Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Javier Milei, presidente de Argentina. El presidente de la FIFA recibió su premio de mano de Tom Brady, leyenda de la NFL y el jugador con más títulos de la Super Bowl, siete.

"Bajo el liderazgo de Gianni, el fútbol ha llegado más lejos y ha acogido a más gente en su seno —declaró Brady, elegido mejor jugador de la Super Bowl en cinco ocasiones—. Ha abogado por la inclusión y el acceso, a fin de que el fútbol pertenezca a todo el mundo, desde los aficionados recién llegados a los más veteranos".

"Ha impulsado el fútbol femenino e inspirado a una nueva generación. Además, nos recuerda día a día que en el fútbol no importan solo los resultados. Este deporte puede promover la paz, el diálogo, el desarrollo y la ciudadanía global. Siempre me he guiado por valores simples: preparación, trabajo en equipo y confianza. Cuando todo el mundo rema en la misma dirección, pasan grandes cosas. Eso es lo que Gianni ha promovido, desde los campos más humildes hasta los estadios más grandes".

El presidente de la FIFA recibe el premio Global Citizen del Consejo Atlántico 02:07

En su discurso de aceptación, el presidente de la FIFA recalcó que recibía el galardón en nombre de los aficionados al fútbol de todo el mundo. "Me enorgullece estar hoy aquí frente a ustedes para recibir este prestigioso galardón. No en mi nombre, sino en el de los 6000 millones de personas de todo el mundo que aman este increíble y hermoso deporte", afirmó Infantino ante un público internacional formado por jefes y exjefes de estado, embajadores ante las Naciones Unidas, miembros de la administración estadounidense, líderes empresariales y artistas de renombre mundial.

"Nuestro deporte, el fútbol, es sinónimo de júbilo, alegría, sonrisas, pasión y emoción. También es disciplina, respeto, espíritu de equipo y resiliencia. Todos estos son valores positivos que los niños aprenden cuando crecen practicando este deporte".

Si bien reconoció la pasión y atención que el fútbol puede suscitar en todo el mundo, Infantino también explicó que la FIFA se toma en serio su responsabilidad de aprovechar este fenómeno único para generar cambios sociales.

"Como saben, la FIFA tiene 211 federaciones o países miembros, más que las Naciones Unidas. Y todos comparten la misma pasión, el mismo amor, el mismo entusiasmo por esto, por este balón y por este deporte que nos une".

"La FIFA es una organización que invierte el 100% de sus ingresos en el desarrollo del fútbol en todo el mundo, en proporcionar sueños y esperanzas a los niños y las niñas en 211 países de todo el planeta".

Con todas las miradas centradas en Canadá, México y Estados Unidos durante más de un mes el año que viene, la Copa Mundial de la FIFA 26™ será una oportunidad sin precedentes para concienciar sobre los objetivos e iniciativas de responsabilidad social de la FIFA.

"Uniremos al mundo, queridos amigos, el año que viene aquí en Norteamérica: México, Canadá y Estados Unidos", añadió el presidente de la FIFA. "Habrá siete millones de personas en los estadios, 6000 millones de espectadores desde casa y millones más que vendrán a celebrar y a sumarse a algo que será, no solo la competición más grande de la historia, sino el mayor acontecimiento social que hayamos vivido".

"Necesitamos ocasiones para unir y hermanar el mundo, reunir a las personas para generar intercambios y que aprender los unos de los otros. Eso es la Copa Mundial de la FIFA".