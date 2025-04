Gianni Infantino afirma ante el Congreso de la UEFA que el Mundial de Clubes FIFA™ “abre oportunidades” para el mundo

“En este Mundial de Clubes FIFA participarán representantes de 34 países europeos. En el Mundial de Clubes FIFA van a jugar 34 países europeos —declaró Infantino ante los delegados—. Es uno más que todos los de Europa que han participado alguna vez en la Copa Mundial de la FIFA, que son 33. Por lo tanto, abre oportunidades. Y dense cuenta: no solo pueden ganar el Mundial de Clubes FIFA ciudadanos de ocho países, sino de todos los países”.

Destacó que el 20 % de los ingresos generados por esta nueva prueba se destinarán a clubes no participantes, lo que describió como una iniciativa “importantísima que impulsará el crecimiento del fútbol de clubes en todo el mundo” Mencionó asimismo el acuerdo de retransmisión suscrito con DAZN, gracias al cual los hinchas de todo el planeta podrán ver gratis los 63 partidos del torneo, incluida la final del 13 de julio.

“Nos hemos dirigido al Comité Olímpico Internacional para ver si puede haber 16 selecciones masculinas y 16 femeninas. Parece que no es posible —explicó Infantino—. Vamos a seguir insistiendo, pero nuestra propuesta, que también trataremos internamente, como no puede ser de otro modo —y ya hemos empezado a hacerlo—, sería que, si no es posible que haya 16 y 16, entonces tal vez tendríamos que pensar en intercambiarlos”.