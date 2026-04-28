El presidente de la FIFA aplaude los logros de la dirección de la CONMEBOL

La CONMEBOL celebra su 82.º Congreso Ordinario en Quito (Ecuador)

El presidente de la FIFA elogia a la confederación por "actuar en grande"

Gianni Infantino asegura que el mundo «se va a parar» con motivo de la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió el firme compromiso de la CONMEBOL y de sus dirigentes con el fútbol durante su intervención ante el 82.º Congreso Ordinario de la confederación sudamericana, celebrado en Quito (Ecuador).

Antes del congreso, Infantino se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, acompañado por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, para debatir acerca del desarrollo del fútbol y el papel que debe desempeñar este deporte a la hora de fomentar la unidad y ofrecer oportunidades.

"El presidente Noboa es consciente de la importancia del deporte, y estoy convencido de que su vigor, visión y liderazgo —cualidades que se suman a la estrecha colaboración que mantiene con la FIFA, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la CONMEBOL— ayudarán al fútbol ecuatoriano a alcanzar nuevas cotas", declaró el presidente de la FIFA.

Al inicio del Congreso, Alejandro Domínguez hizo entrega de un brazalete de capitán a Infantino y destacó "la gran transformación" que ha experimentado el fútbol durante los diez años que lleva al frente de la FIFA, además de animarlo a presentarse para otro mandato.

"Confiamos en que los próximos años deberían tener ese mismo carácter y esa misma política de seguir transformando —señaló el presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA—. Esto fue unánime, todos los que estamos acá presentes creemos en tu capacidad de trabajo y la reconocemos. Reconocemos tu liderazgo y tu capacidad de transformar".

En su alocución, Infantino elogió a su vez el "liderazgo excepcional" del presidente de la CONMEBOL y de los diez presidentes de las federaciones miembro de la FIFA de Sudamérica, y propuso que la confederación adoptase un nuevo lema, acorde a los éxitos cosechados en los últimos años.

"Creo que tenéis que cambiar el eslogan de la CONMEBOL. Ya no es 'Creer en grande', es 'Actuar en grande', porque lo que algunos creían posible y muchos imposible ahora se está haciendo realidad", afirmó ante los delegados.

En lo relativo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el presidente de la FIFA hizo hincapié en la magnitud de la competición que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

"Va a ser el primer Mundial con 48 equipos, el primer Mundial con seis también de Sudamérica, que seguro van a brillar siempre, con las selecciones nacionales y jugadores excepcionales que tenéis, y también con las hinchadas, que van a ser algo único y espectacular en el mundo, y lo vamos a mostrar en Norteamérica y en el mundo entero", pronosticó.

"Como les digo a los americanos, 104 Super Bowls en poco más de un mes. Siete millones de personas van a llenar los estadios. Seis mil millones de personas que van a ver el Mundial desde su casa. El mundo se va a parar y va a focalizar su atención en este Mundial", añadió el presidente de la FIFA.

Al término de su intervención, instó a los dirigentes políticos y responsables del fútbol de todo el planeta a que utilizaran este deporte para transmitir un mensaje de paz.