Gianni Infantino iza la bandera de la FIFA en la oficina de París

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, iza la bandera de la FIFA en lo alto de la oficina del organismo en la capital francesa

Gianni Infantino: «La bandera sirve para conmemorar nuestra presencia y la del mundo entero».

La División de Federaciones Miembro de la FIFA y la Cámara de Compensación de la FIFA se encuentran en París

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha izado la bandera de la FIFA sobre la oficina de la organización en París (Francia), en una ceremonia especial para conmemorar la presencia del organismo rector del fútbol mundial en la ciudad en la que se fundó en 1904.

La FIFA tiene una sede en París desde 2021, y ahora la bandera de la FIFA ondea junto a la de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en el edificio que alberga la oficina de la FIFA en la plaza de la Concordia, en pleno centro histórico de la ciudad.

«Vamos a izar la bandera de la FIFA en este edificio para conmemorar nuestra presencia y la del mundo entero, porque, como solemos decir, el fútbol une al mundo y queremos unirlo aquí también, donde se creó esta magnífica organización, en este edificio icónico y en esta magnífica plaza», dijo el presidente de la FIFA durante la ceremonia, a la que asistió el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, los FIFA Legends Youri Djorkaeff y Houssine Kharja, así como otros dignatarios y miembros de la FIFA.

«Este año es año de Mundial. Un año que esperamos que nos ofrezca un momento para compartir y unirnos, y que esperamos que también sirva para traer la paz al mundo. Es importante porque el fútbol es mágico. Ya hemos dicho que la FIFA cuenta con 211 países, y aquí, en París, tenemos la División de Federaciones Miembro de la FIFA, que es la responsable principal de lo que ocurre en los 211 países en materia de desarrollo del fútbol y de su influencia en jóvenes, mujeres, niños y niñas. Aquí es donde se cuece todo».

Infantino indicó también que la Cámara de Compensación de la FIFA (FCH) refuerza los vínculos históricos con París, ya que fue en la capital francesa donde empezó a funcionar en noviembre de 2022 y donde sigue siendo fundamental para materializar el compromiso de la FIFA de cambiar el sistema de traspasos del fútbol y garantizar que los clubes sean recompensados por desarrollar a los jugadores en edad juvenil.

«Además de la División de Federaciones Miembro, aquí tenemos otro organismo, la Cámara de Compensación de la FIFA, que es un órgano muy importante, sobre todo en estos tiempos, ya que garantiza la financiación del desarrollo de los jugadores jóvenes y las academias juveniles de todo el mundo», explicó Infantino, que quiso dar las gracias al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su ayuda a la hora de constituir la FCH en la capital del país.

«La Cámara de Compensación de la FIFA está haciendo un trabajo indispensable para el futuro, no solo en nombre de la FIFA, sino también del fútbol mundial, ya que garantiza que puedan desarrollarse futbolistas en cualquier rincón del mundo. Y todo ello empieza aquí, en París, que fue la sede original de la FIFA y que ahora desempeña un papel crucial en algunas de nuestras actividades más importantes en todo el mundo».