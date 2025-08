El presidente de la FIFA pide a la comunidad futbolística mundial que se solidarice con los refugiados afganos

En sus palabras: "El presidente Gianni Infantino y la secretaria general Fatma Samoura me pidieron que me ocupara de dirigir la operación. Ha sido un trabajo de equipo increíble y no podríamos haberlo hecho sin nuestros amigos y colegas de Catar. Hemos conseguido mucho, pero nos queda aún más por hacer y todavía hay muchas personas que poner a salvo".

"Creo que cualquier ser humano que se acerque tanto a la tragedia, que se encuentre con las chicas, que escuche sus historias, historias de angustia y pérdida, pero también cargadas de una fuerza y una determinación excepcionales, no podrá evitar sentir una inmensa responsabilidad —añadió—. Se trata de historias con rostro humano, de un esfuerzo colectivo de personas de to el mundo que se preocupan de verdad por estas valientes jóvenes y niñas. Su viaje no ha hecho más que empezar —esta historia no ha terminado— y aprovecho para reiterar las palabras del presidente de la FIFA: no podemos hacerlo solos. Ahora necesitamos que los gobiernos de todo el mundo den un paso adelante y ofrezcan a nuestros jugadores un lugar donde instalarse de manera permanente y la oportunidad de que estos jóvenes reconstruyan sus vidas"