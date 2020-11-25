El fútbol mundial, de duelo por el fallecimiento de Diego Maradona

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le quiso rendir un homenaje personal con estas palabras: "Hoy es un día increíblemente triste. Nuestro Diego nos ha dejado. Nuestros corazones —los de todos quienes lo queríamos por lo que era y por lo que representaba— han dejado de latir por un instante. Nuestro silencio, nuestras lágrimas, nuestro dolor es lo único que sentimos en este momento".

"Siempre lo dije y lo repito ahora, más convencido que nunca: lo que Diego ha hecho por el fútbol, para que todos nosotros nos enamoremos del deporte rey, es único. Es, tal como él, simplemente inmenso… Diego merece nuestra gratitud eterna por habernos maravillado con su talento increíble y sí, por haber sido único e inimitable: por haber sido Diego Armando Maradona, una leyenda, un héroe y… un hombre —agregó—. Diego es eterno ahora, lo será para siempre y tendrá un lugar prominente en la increíble historia de las leyendas futbolísticas. Deseamos dar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos en este difícil momento. Descansa en paz, querido Diego. Te queremos".