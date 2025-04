Voluntarios: "El fútbol también es amistad"

Albina Naskevich: voluntaria en Rusia 2017 y 2018

Personas como Albina Naskevich , que ya ha ejercido de voluntaria en varios torneos: "El tiempo que pasé en San Petersburgo con motivo de la Copa FIFA Confederaciones fue increíble. Colaboré con un equipo maravilloso de especialistas muy comprometidos con su trabajo que me inspiraron mucho y me enseñaron muchas cosas. Después de aquella experiencia, ya no he querido perderme ningún torneo ni ningún otro evento cercano", cuenta Naskevich, nacida en Bielorrusia, a FIFA.com .

"Yo diría que la experiencia global del Mundial de 2018 es muy valiosa para mí. Tuve la inmensa suerte de poder estar en ese gran torneo y de vivir todo lo que viví allí, rodeada de personas afines que estaban igual de felices que yo. Me encantó el equipo con el que trabajé, y estoy encantada de haberlos conocido a todos. Puedo afirmar, sin ninguna duda, que no ha habido ninguna otra experiencia en mi vida que haya superado de alguna manera a la de ser voluntaria de la FIFA. Nunca me he sentido más satisfecha con mi labor. Y nunca ha habido nada que me haya gustado más que lo que hice allí".