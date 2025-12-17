Ya están a la venta las entradas para los partidos decisivos de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

Las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final se disputarán en Londres entre el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026

El Arsenal, el AS FAR, el Corinthians y el Gotham FC harán gala del mejor fútbol en las semifinales que se disputarán en los estadios del Arsenal y del Brentford

Las entradas, que se pueden adquirir en FIFA.com/es/tickets, oscilan entre las 5 y las 60 GBP

Ya falta poco para que comience la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, que se disputará en Londres del miércoles 28 de enero al domingo 1 de febrero de 2026. Tras la victoria del AS FAR en su país el pasado domingo, se han confirmado los cuatro campeones continentales que jugarán estos encuentros. Tras la confirmación de los emparejamientos, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya pueden adquirir entradas en FIFA.com/es/tickets para acudir a la fase final de la competición que se celebrará en dos estadios emblemáticos de la capital inglesa.

Las semifinales tendrán lugar en el estadio del Brentford el miércoles 28 de enero. El Gotham FC estadounidense, campeón de la Concacaf, se enfrentará al Corinthians brasileño, ganador de la competición continental de la CONMEBOL a las 12:30 GMT (13:30 CET), y el Arsenal inglés, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, se enfrentará al AS FAR marroquí, campeón de la Liga de Campeones Femenina de la CAF 2025 a las 18:00 GMT (19:00 CET).

El domingo 1 de febrero, el estadio del Arsenal será testigo de la final en la que se coronará al primer campeón intercontinental de clubes femenino. Este recinto también acogerá el partido por el tercer puesto.

Los precios de las entradas para las semifinales oscilan entre las 5 GBP (jóvenes) y las 13 GBP (adultos). Las entradas para la final y el partido por el tercer puesto van desde las 10 GBP (jóvenes) a las 60 GBP (adultos) en los mejores sectores del estadio. Los aficionados podrán asistir a estos últimos dos encuentros con una misma entrada. Se recomienda que los seguidores compren las entradas cuanto antes en FIFA.com/es/tickets si no quieren perderse una competición emblemática que rendirá homenaje al fútbol femenino de élite.

Esta cita de talla mundial, arraigada en la pasión local, enfrentará a los seis campeones continentales actuales y proclamará al mejor club de fútbol femenino del mundo de ese año. La competición, aprobada por el Consejo de la FIFA en mayo de 2024, se celebra los años en los que no se disputa la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™. Asimismo, refleja el compromiso permanente de la FIFA por fortalecer los cimientos del fútbol femenino al dar visibilidad a los clubes y a la siguiente generación de mujeres deportistas en todo el mundo.