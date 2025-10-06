Ya están a la venta las entradas para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™

Los aficionados pueden adquirir entradas para algunos partidos, incluido el encuentro inaugural, entre Marruecos y Brasil, y la gran final

Comienza la fase de venta de localidades para todos los partidos que se disputarán en el Estadio Olímpico de Rabat, que forma parte del Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdallah

Visite FIFA.com/tickets para asegurarse una plaza

La fase de preventa ha terminado, por lo que todos los seguidores tienen la oportunidad de adquirir entradas para esta gran competición sub-17 de fútbol femenino.

A partir de 20 MAD, los aficionados podrán disfrutar del talento de las grandes promesas del fútbol femenino en el Estadio Olímpico de Rabat, incluyendo el partido inaugural y la final. Las entradas se pueden adquirir en FIFA.com/tickets.

La competición, que por primera vez contará con 24 selecciones participantes, dará comienzo el 17 de octubre, a las 20:00 (hora local), con el duelo entre Marruecos (anfitrión) y Brasil. El 8 noviembre se disputará la final a la misma hora.

La mayoría de los partidos de la fase de grupos y todos los encuentros de octavos de final, a excepción de uno, se disputarán en la Academia de Fútbol Mohammed VI, un complejo ubicado en Salé que cuenta con varios campos. Próximamente se publicará más información sobre las entradas de los duelos que tengan lugar en este recinto.