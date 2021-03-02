Un nuevo informe de la FIFA analiza el equilibrio competitivo global

El Informe sobre el Equilibrio Competitivo Global 2020 presenta el nivel de competitividad en todos los países del mundo.

El informe contiene un conjunto de datos reveladores que contribuirá a elevar los estándares

La FIFA tiene el objetivo de que 50 clubes y 50 selecciones compitan en los torneos de élite internacionales

Mientras la FIFA hace balance de los doce meses transcurridos desde que el presidente Gianni Infantino presentó su visión para lograr que el fútbol sea realmente global, la organización ha publicado un informe que analiza el nivel de competitividad en todos los países del mundo.

El Informe sobre el Equilibrio Competitivo Global 2020 describe detalladamente las estructuras competitivas de cada una de las 211 federaciones miembro (FM), agrupadas por confederación, y expone el desarrollo de las competiciones nacionales durante los últimos años a partir de los datos recabados. Para ello, emplea dos indicadores clave: el número de campeones recientes y la diferencia de puntos en las clasificaciones finales. El informe ofrece un contexto más amplio incluyendo las fechas de fundación de clubes y FM.

Mirar atrás para seguir adelante

En su presentación del informe, el presidente Gianni Infantino ha explicado la justificación de este estudio sin precedentes. "Solo mirando atrás podemos saber cómo seguir adelante, y este informe proporciona una perspectiva completa de la historia reciente de las competiciones nacionales de todo el mundo, la cual nos permite localizar aquellos lugares en los que la competitividad alcanza su máxima expresión, aquellos en los que va por buen camino y aquellos en los que es necesario estimularla".

Al analizar las últimas quince temporadas, sin tener en cuenta aquellas que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19 en 2020, se aprecia que 164 (78 %) de las 211 FM han disputado sus competiciones principales de manera ininterrumpida, temporada a temporada. Si observamos las últimas cinco, la cifra se eleva a 180 (85 %). Lo que estos datos muestran es que las ligas y otras competiciones que se disputan durante la temporada están consolidadas y constituyen una cita fija en el deporte organizado de todo el mundo.

El desarrollo técnico como piedra angular

Para llevar a cabo este análisis, la FIFA ha creado un conjunto de datos diseñado para que los organizadores de competiciones puedan lograr un equilibrio competitivo saludable que fomente el desarrollo técnico en la cultura futbolística nacional.

El objetivo de La visión 2023: por un fútbol realmente global es cuestionar la hegemonía tradicional del fútbol proporcionando a todas las federaciones miembro las herramientas y estructuras de apoyo que precisan para desarrollar todo su potencial en el ámbito global.

"Hacer del fútbol un deporte global significa cultivarlo en todos los rincones del planeta para contar con al menos 50 selecciones y 50 clubes de todas las confederaciones que tengan una posibilidad real de convertirse en campeones mundiales. Es lo que necesita nuestro deporte y lo que el mundo quiere ver". Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Un año después de la publicación de La visión 2020-2023, la FIFA ha documentado sus logros durante un periodo de doce meses. Aquí (o en el enlace de abajo) encontrará más información al respecto.

Descargue aquí el Informe sobre el Equilibrio Competitivo Global (también disponible en el enlace de abajo) .