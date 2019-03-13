Nueve Federaciones y la UEFA participaron del evento

Hubo en tres seminarios regionales de integridad

El objetivo: informar sobre las medidas de integridad

Los participantes de las nueve federaciones miembro y de la UEFA asistieron al tercer y último seminario regional de integridad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ esta semana, lo que representó una importante oportunidad de informar a los responsables de integridad de toda Europa sobre las medidas de integridad que la FIFA introducirá antes del torneo de este verano.

Organizado conjuntamente por la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol, el seminario incluyó una serie de actividades individuales y en grupo, así como casos de estudio —con presentaciones de la UEFA y de la Federación Francesa de Fútbol—, mediante las cuales se pretendía evitar el uso de todos los métodos, como el amaño de partidos o la corrupción, que puedan poner en peligro la integridad de fútbol.

Se trató del tercero de un ciclo de seminarios regionales de integridad impartidos por el Departamento de Integridad de la FIFA y ofreció a los participantes de las federaciones miembro europeas y a la UEFA una plataforma para compartir conocimientos especializados sobre partidos de fútbol e iniciativas para proteger las competiciones.

Para más información sobre los dos primeros seminarios regionales de integridad organizados conjuntamente por la FIFA en colaboración con la CAF y la Concacaf, respectivamente, haga clic en este enlace y en este otro enlace.

"Este tercer seminario regional de integridad concluyó nuestro ciclo de seminarios regionales de integridad para todos los responsables de integridad de las federaciones miembro participantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™. Los tres seminarios fueron un éxito rotundo y sin duda nos ayudarán a proteger la integridad de la competición", afirmó Vicent Ven, Jefe del Departamento de Integridad de la FIFA.

"Tan importante como las acciones es la colaboración entre las federaciones de fútbol. La frase “juntos somos más fuertes” es de especial relevancia cuando se trata de proteger el fútbol. Gracias a la FIFA, nueve federaciones nacionales han trabajado juntas en cuestiones de integridad en la sede de la Real Federación Española de Fútbol", añadió Alfredo Lorenzo Mena, responsable del Departamento de Integridad y Seguridad de la RFEF.

"Esta reunión no es solo un seminario, sino que también está ayudando a proteger la integridad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Francia y es un ejemplo práctico de determinación de los órganos rectores del fútbol con el fin de preservar la pureza del fútbol y que no se produzcan interferencias ilegítimas", completó.