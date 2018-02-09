Los mejores del mundo en acción

viernes 09 febrero 2018, 11:44
Organización

REVIVE: Conferencia para la Igualdad y la Inclusión 

  • Se ha celebrado este 2 de marzo en la Home of FIFA en Zúrich

  • La conferencia se retransmitió en directo en Facebook y YouTube

  • Consulta aquí el programa completo

Este viernes Zúrich ha acogido la cuarta edición de la Conferencia de la FIFA para la Igualdad y la Inclusión, en la que se ha defendido el papel del deporte -en especial del fútbol- como verdadero elemento para la igualdad, herramienta para la integración y un camino para crear oportunidades y genera cambios positivos.

Con el título Pass it on – Hope through football (“Pásalo: esperanza a través del fútbol”), la conferencia analizó:

  • cómo puede influir la igualdad de oportunidades en el deporte para lograr cambios sociales reales

  • cómo puede utilizarse el deporte para facilitar la integración en la sociedad

  • la capacidad del deporte para empoderar a las personas.

El discurso de apertura corrió a cargo de Elhadj As Sy, Secretari General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC).

Sesión matutina.

La conferencia, transmitida en directo en Facebook y YouTube, se estructuró en tres sesiones y un debate principal.

  • Sesión I: Historias del campo: igualdad de oportunidades en el deporte

  • Sesión II: Restablecer la humanidad: integración a través del deporte

  • Sesión III: Llamada a la acción: empoderamiento mediante el deporte

Sesión vespertina.

El debate principal contó con la presencia de Frédéric Kanouté, exfutbolista profesional francomaliense y Jean Sseninde, futbolista profesional ugandesa. El evento estuvo moderado por Kate Abdo, periodista y presentadora de Fox Sports.

