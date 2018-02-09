REVIVE: Conferencia para la Igualdad y la Inclusión 

Se ha celebrado este 2 de marzo en la Home of FIFA en Zúrich
La conferencia se retransmitió en directo en Facebook y YouTube
Este viernes Zúrich ha acogido la cuarta edición de la Conferencia de la FIFA para la Igualdad y la Inclusión, en la que se ha defendido el papel del deporte -en especial del fútbol- como verdadero elemento para la igualdad, herramienta para la integración y un camino para crear oportunidades y genera cambios positivos.
Con el título Pass it on – Hope through football (“Pásalo: esperanza a través del fútbol”), la conferencia analizó:
cómo puede influir la igualdad de oportunidades en el deporte para lograr cambios sociales reales
cómo puede utilizarse el deporte para facilitar la integración en la sociedad
la capacidad del deporte para empoderar a las personas.
El discurso de apertura corrió a cargo de Elhadj As Sy, Secretari General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC).
Sesión matutina.
La conferencia, transmitida en directo en Facebook y YouTube, se estructuró en tres sesiones y un debate principal.
Sesión I: Historias del campo: igualdad de oportunidades en el deporte
Sesión II: Restablecer la humanidad: integración a través del deporte
Sesión III: Llamada a la acción: empoderamiento mediante el deporte
Sesión vespertina.
El debate principal contó con la presencia de Frédéric Kanouté, exfutbolista profesional francomaliense y Jean Sseninde, futbolista profesional ugandesa. El evento estuvo moderado por Kate Abdo, periodista y presentadora de Fox Sports.