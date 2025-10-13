Tila™ será la mascota oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™

La cautivadora mascota, símbolo de agilidad sigilosa y elegancia salvaje, representa la destreza de las jóvenes promesas del torneo

Del 17 de octubre al 8 de noviembre, la competición reunirá a 24 de las mejores selecciones de fútbol femenino del mundo de categoría sub-17

Los aficionados ya pueden asegurarse entradas en FIFA.com/tickets

A falta de una semana para el partido inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ se ha dado a conocer la mascota del torneo: Tila™.

La cita mundialista, que se disputará del 17 de octubre al 8 de noviembre, reunirá a 24 de las mejores selecciones de fútbol femenino del mundo de categoría sub-17. Asimismo, será la primera vez que una competición femenina de la FIFA se celebre en un país del norte de África.

Tila™ encarna la refinada elegancia del caracal, un felino salvaje autóctono de Marruecos y otros países. Su nombre se inspira en tala, que significa "montaña" en varias lenguas habladas por el pueblo amazig, la cual evoca una fuerza apacible y una profunda conexión con la naturaleza. Al igual que el caracal, esta simpática mascota es sutil pero poderosa, ágil e intuitiva, capaz de moverse con gracia, saltar con destreza y leer el juego con precisión, al igual que las futuras estrellas que deslumbrarán sobre el terreno de juego.

En el marco de un torneo que celebra el talento emergente en el fútbol femenino, Tila™ personifica una feminidad que armoniza fuerza con sutileza.

La mascota oficial se prepara para compartir el entusiasmo de los aficionados que llenarán las gradas y presenciar un torneo en el que una nueva generación de jóvenes futbolistas buscará la gloria mundial con determinación, ambición y unidad.