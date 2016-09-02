Thomas Peyer, nuevo director de Finanzas de la FIFA

La FIFA se complace en anunciar que Thomas Peyer, procedente de Suiza, ha sido nombrado director de Finanzas de la FIFA y asumirá su nuevo cargo el próximo 5 de septiembre.
Peyer ocupó hasta hace recientemente el cargo de director de Finanzas del Grupo Kuoni. Anteriormente ejerció diversas funciones sénior en las filiales de Zúrich y Londres de este grupo, dirigiendo a equipos nacionales e internacionales. Asimismo, colaboró como gerente de proyecto en la aseguradora AXA Winterthur, tanto en Zúrich como en Londres.
Thomas Peyer cuenta en total con 25 años de experiencia en el ámbito financiero.
Posee la licenciatura en Economía y Administración de Empresas, con especialización en finanzas, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW).