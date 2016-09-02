Thomas Peyer, nuevo director de Finanzas de la FIFA

La FIFA se complace en anunciar que Thomas Peyer, procedente de Suiza, ha sido nombrado director de Finanzas de la FIFA y asumirá su nuevo cargo el próximo 5 de septiembre.

Peyer ocupó hasta hace recientemente el cargo de director de Finanzas del Grupo Kuoni. Anteriormente ejerció diversas funciones sénior en las filiales de Zúrich y Londres de este grupo, dirigiendo a equipos nacionales e internacionales. Asimismo, colaboró como gerente de proyecto en la aseguradora AXA Winterthur, tanto en Zúrich como en Londres.

Thomas Peyer cuenta en total con 25 años de experiencia en el ámbito financiero.