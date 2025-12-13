Tailandia y Polonia conquistan el título mundial en la FIFAe World Cup™ de eFootball™

Tailandia se proclamó campeona de la FIFAe World Cup de eFootball para móviles

Polonia se proclamó campeona de la FIFAe World Cup de eFootball para consolas

Las FIFAe Finals 25 concluirán con la disputa de la FIFAe World Cup de Rocket League del 15 al 19 de diciembre

Del 10 al 13 de diciembre, la FIFAe World Cup™ de eFootball™ reunió en Riad (Arabia Saudí) a las mejores naciones del planeta y coronó a dos nuevas campeonas del mundo en las categorías de móviles y consolas.

Tailandia y Poloniaconquistaron los emblemáticos trofeos en una espectacular demostración de orgullo nacional y competitividad del más alto nivel. Estas competiciones dieron el pistoletazo de salida a las FIFAe Finals 25 —el máximo torneo de esports de fútbol, que se disputará hasta el 19 de diciembre— y allanaron el terreno para el comienzo de una nueva era en esta modalidad de entretenimiento.

En un espectacular escenario, Tailandia conquistó el título en la FIFAe World Cup de eFootball para móviles. Tailandia, representada por Jomkata 'JXMKT' Yupraphat, derrotó a José Antonio 'JUNINHO' Maciel junioren una apasionante final y se coronó campeona del mundo de la categoría.

En el apartado de consolas, Polonialogró el triunfo tras una espectacular serie que cautivó a los aficionados presentes en el recinto y a los que seguían la competición desde todos los rincones del planeta. El equipo, compuesto por Milosz 'Zilo' Zieteky Mikolaj 'Ostrybuch' Zietek, conquistó el prestigioso trofeo y se coronó campeón del mundo de la categoría.

Con más de 16.5 millones de participantes de todo el planeta, esta temporada ha abierto el camino a una nueva generación de talentos de los esports. La aventura continuará en febrero de 2026, con el inicio de las FIFAe Challenger Series en eFootball, que supondrá el primer paso rumbo a la FIFAe World Cup 26. Encontrará toda la información en el siguiente enlace: FIFA.gg.

Las FIFAe Finals 25 continuarán con la celebración de la FIFAe World Cup de Rocket League del 15 al 19 de diciembre. El torneo contará con la participación de selecciones nacionales de élite de todo el planeta y reunirá bajo un mismo techo a una gran diversidad de comunidades y competidores. Tanto los aficionados presentes en el espectacular SEF Arena de Riad como los que sigan la competición por internet tendrán la oportunidad de ser testigos de un acontecimiento histórico. Las entradas para el certamen ya están a la venta aquí .

Encontrará más información sobre la competición en FIFA.GG. Todas las partidas se retransmiten en directo por FIFA.GG y twitch.tv/FIFAe .