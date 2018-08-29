Situación en la Asociación Uruguaya de Fútbol

El 21 de agosto pasado, el Bureau del Consejo de la FIFA decidió nominar con efecto inmediato un comité de regularización para la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuyo mandato, que durará hasta el 28 de febrero de 2019, incluirá las siguientes funciones:

Gestionar la actividad rutinaria de la AUF.​

Revisar los estatutos de la AUF para ajustarlos a los requisitos establecidos en los estatutos de la FIFA y la CONMEBOL.

Una vez que los estatutos de la AUF estén en línea con los de la FIFA y la CONMEBOL, organizar y llevar a cabo elecciones a la Junta Directiva de la AUF de conformidad con la nueva versión de los estatutos de la AUF.

El Comité de Regularización actuará como comisión electoral, cuyas decisiones serán firmes y vinculantes y cuyos miembros no serán candidatos a ninguno de los cargos vacantes.

A tal efecto, una misión de la FIFA y la CONMEBOL llegó a Uruguay con objeto de seleccionar a las personas que integrarán el comité de regularización. Por consiguiente, tenemos el placer de indicar que el comité de regularización será oficialmente designado hoy 29 de agosto por el Bureau del Consejo de la FIFA y estará integrado por las siguientes personas:

Juan Pedro Bordaberry, presidente del comité

Andrés Scotti Ponce de León

Armando Castaingdebat (quien está actualmente fuera del país)

En las próximas 72 horas se podrán incorporar al comité otros integrantes, si así lo consideran pertinente la FIFA y la CONMEBOL, quienes serán también incorporados con efecto inmediato y se sumarán al mandato y trabajo a realizar.

A su vez, la FIFA y la CONMEBOL decidieron crear un comité consultivo conformado por tres miembros para asistir el comité de regularización en el día a día y las tareas fundamentales, y ayudar a sus miembros a cumplir exitosamente con el mandato establecido por el Bureau del Consejo de la FIFA. Dicho comité consultivo estará conformado por:

Fernando Goldie

Eduardo Ache

Ignacio Alonso

El objetivo principal de la FIFA, la CONMEBOL y el comité de regularización es la aprobación de los estatutos, que incorporarán valores esenciales y extremadamente positivos para el futuro del fútbol uruguayo con elementos, entre otros, como:

Una mayor transparencia operativa, institucional y comercial

​La participación de la mujer en el fútbol

El crecimiento del fútbol femenino

Una clara división de poderes

La inclusión de todos los actores relevantes del fútbol en Uruguay

En este sentido, el comité, como su nombre indica, se encargará de regularizar los aspectos mencionados en la AUF y de ninguna manera tiene la intención de interrumpir las actividades y funciones institucionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol y del fútbol en Uruguay.

Por ende, dejamos en claro que la continuidad administrativa, deportiva y financiera de la AUF está asegurada.