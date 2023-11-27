Sergio Ramos celebra que Monterrey sea la sede del partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial

Sergio Ramos, campeón mundial con España y FIFA Legend, militó durante la pasada temporada en el CF Monterrey

"Es una cifra muy especial y me alegra que se celebre precisamente allí", afirmó sobre el partido número 1.000

Japón y Túnez se enfrentarán el sábado 20 de junio en Monterrey (México) en un encuentro histórico para la competición

Sergio Ramos, campeón del mundo con España y FIFA Legend, felicitó a Monterrey, la ciudad donde militó durante la pasada temporada, con motivo del partido número 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. "Una pequeña parte de mi corazón siempre estará en México, en Monterrey", aseguró.

El sábado 20 de junio, Japón y Túnez disputarán en el Estadio Monterrey el partido número 1000 de la competición, una cifra simbólica que evoca la historia y el legado de los Mundiales. Ramos es uno de los protagonistas de esa historia, pues disputó cuatro ediciones con España y fue titular en la legendaria selección que conquistó el título en Sudáfrica 2010.

Ramos conoce bien la magia que rodea a esta competición.

"He tenido la inmensa suerte de disputar cuatro Mundiales y de ganar el título en 2010. Sentir el apoyo de todo un país siempre supone una responsabilidad, pero también un privilegio y un motivo de orgullo", afirmó Ramos.

"Recuerdo perfectamente cómo la gente salió a la calle para celebrarlo. Había un ambiente increíble y una sensación de unión en el país que nunca antes había visto. Fue un momento inolvidable", añadió.

Tras muchos años como capitán del Real Madrid, Ramos disputó 38 partidos durante el último año con el CF Monterrey de la Liga MX, después de que en 2025 pusiera fin a su segunda etapa en el Sevilla FC, el club de su ciudad natal.

Con Rayados fue una de las figuras destacadas tanto en el emblemático Estadio Monterrey como en el Mundial de Clubes FIFA 2025™ disputado en Estados Unidos, donde jugó los cuatro partidos completos del conjunto mexicano y marcó un gol frente al FC Internazionale Milano camino de los octavos de final.

"Me alegra mucho ver que México, y especialmente Monterrey, acoge en el estadio de Rayados el partido número 1000 en la historia de los Mundiales. Es una cifra muy especial y me alegra que se celebre precisamente allí", afirmó Ramos.