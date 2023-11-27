Las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA™ acercan a los jugadores y las comunidades locales

Más de 56.000 asistentes disfrutaron de las 46 sesiones comunitarias de entrenamiento

Una amplia variedad de actividades orientadas a la afición, desde clínics de Be Active hasta espectáculos culturales, crearon experiencias dinámicas e inclusivas en toda Norteamérica

La iniciativa generó un impacto positivo en 23 comunidades que no albergan partidos del torneo

Las esiones de entrenamiento abiertas al público de la Copa Mundial de la FIFA™, en las que las selecciones participantes brindan a los aficionados locales la oportunidad de presenciar sus prácticas, han sido una poderosa demostración de la capacidad del fútbol para unir, reuniendo a los jugadores visitantes y a las comunidades locales en un ambiente festivo.

Cada una de las 46 sesiones ofreció una experiencia única y memorable, con actividades que abarcaron desde sesiones de autógrafos y oportunidades para tomarse fotos con los futbolistas, hasta discursos de bienvenida por parte de entrenadores, dignatarios y autoridades locales. Los aficionados disfrutaron de la presencia de las mascotas de las selecciones, entregas de camisetas, intercambios de banderines y diversos obsequios, mientras que la interpretación de los himnos nacionales y las muestras culturales realzaron el entusiasmo del acontecimiento.

Un total de 56.204 invitados —un promedio de 1222 por evento— fueron recibidos en un entorno abierto y participativo en el que las selecciones conectaron directamente con la afición, los jóvenes jugadores y los líderes comunitarios. Asimismo, la iniciativa atrajo a 2714 representantes de los medios de comunicación y garantizó que otras 23 ciudades que no albergan partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se involucraran en el torneo y se inspiraran en el deporte rey.

Diez selecciones (Argelia, Austria, Colombia, Curazao, Francia, Ghana, Haití, México, Suiza y Uzbekistán) organizaron minisesiones de entrenamiento diseñadas para inspirar a las próximas generaciones y promover estilos de vida activos entre la infancia, como parte de la campaña Be Active. Lanzada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, la campaña Be Active responde a las conclusiones de que cuatro de cada cinco niños en el mundo no realizan suficiente actividad física, y los anima a alcanzar los 60 minutos diarios de ejercicio.

"Las sesiones comunitarias de entrenamiento de la Copa Mundial de la FIFA no solo han acercado a los aficionados al fútbol, sino que también han fortalecido los lazos entre las selecciones y las comunidades que las hospedan», declaró la jefa de Servicios a las Selecciones de la FIFA, Esther Whybra. «Al abrir los entornos de entrenamiento y fomentar el intercambio cultural, la iniciativa ha creado recuerdos duraderos y ha reforzado la Copa Mundial de la FIFA como una celebración que se extiende mucho más allá del terreno de juego. Esa experiencia compartida entre los jugadores y las comunidades locales hace realidad los sueños de muchas personas, y ver que eso suceda es una de las mayores recompensas para nuestro equipo".

Varios momentos memorables plasmaron el espíritu de estas jornadas. En uno de ellos, el segundo entrenador de Curazao, Giovanni Franken, narró los ejercicios de entrenamiento en vivo a través de la megafonía, ofreciendo a los aficionados una perspectiva única de la preparación de élite. Por otra parte, tras un intercambio protocolario entre representantes del Gobierno de los Estados Unidos y la Federación Tunecina de Fútbol (FTF), se le obsequió a la selección un sombrero tradicional del norte de México como gesto simbólico de fraternidad cultural. La banda de música de la Universidad de Kansas (KU), los Marching Jayhawks, interpretó el himno nacional de Argelia en vivo para los futbolistas, mientras que un grupo local tocó música tradicional croata para dar la bienvenida a su equipo nacional.