El secretario general de la FIFA se reúne con la delegación de la República Islámica de Irán tras su llegada a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mattias Grafström y Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), sostuvieron una reunión virtual al arribo del combinado a México

El diálogo altamente productivo se enfocó en garantizar que la participación de la selección iraní se diera sin complicaciones

Esta conversación da seguimiento al encuentro presencial del mes pasado en Estambul, Turquía

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, sostuvo una reunión positiva con el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, Mehdi Taj, después de la llegada a México de la selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Una vez que la delegación se instalara en su base operativa en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, los directivos se reunieron en una sesión virtual para continuar con el diálogo del mes pasado en Turquía y garantizar que la participación de la RI de Irán se dé sin contratiempos.

En palabras del secretario general de la FIFA: "El presidente Taj y yo tuvimos una conversación muy productiva, justo como lo hiciéramos frente a frente en Estambul. Ahora que el equipo está en México, la FIFA seguirá colaborando con la federación de Irán para que su experiencia sea lo más positiva posible y cuenten con todo lo necesario para salir a la cancha. Esperamos con ansias las semanas por venir".