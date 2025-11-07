Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, asistió a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Alemana de Fútbol

Bernd Neuendorf, miembro del Consejo de la FIFA, reelegido presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) hasta 2029

La asamblea se celebró por primera vez en la sede de la federación, DFB Campus

El programa Forward de la FIFA financió parcialmente las instalaciones

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, asistió a la 45.ª Asamblea General Ordinaria de la Federación Alemana de Fútbol, celebrada en Fráncfort. En la misma, Bernd Neuendorf, miembro del Consejo de la FIFA, fue reelegido presidente de la DFB hasta 2029. Neuendorf recibió el apoyo unánime de los 253 delegados votantes en la primera asamblea general celebrada en la sede de la federación, DFB Campus.

Situado en Fráncfort, y con 15 hectáreas de extensión, el complejo se inauguró oficialmente en julio de 2022 y cuenta con canchas de césped y áreas de entrenamiento, así como una cancha cubierta con césped artificial, un centro para los atletas, salas de conferencias y seminarios y una cancha de fútbol sala. El proyecto fue financiado en parte por el programa Forward de la FIFA.

"Esta es mi primera visita oficial, en mi nuevo cargo, a la federación nacional más grande del mundo, la DFB, y por lo tanto es un momento de gran orgullo para mí", explicó Grafström. "Tenemos el privilegio de contar con mi querido amigo Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, como miembro del Consejo de la FIFA, y estoy muy agradecido de contar con nuestra estrecha relación y su experiencia para seguir reforzando nuestra colaboración, no solo a nivel internacional, también a todos los niveles en Alemania".

Este año, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se dirigió a los presentes en la celebración del 125.º aniversario de la DFB. La DFB fue fundada el 28 de enero de 1900 por 86 clubes y se convirtió en miembro de la FIFA días después de la creación del organismo rector del fútbol mundial el 21 de mayo de 1904 en París.

"Podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado juntos en la DFB y en el fútbol alemán, en especial en el año de nuestro 125.º aniversario. Pero no debemos caer en la autocomplacencia o en la falta de ambición. No solo queremos gestionar, queremos forjar el futuro", afirmó Neuendorf.

"El comité ejecutivo de la DFB no se elige por lo que hizo en el pasado. Se elige ante todo por el futuro que presenta, por lo que planea lograr. Por eso adoptamos recientemente la Estrategia DFB 2030, la primera estrategia global para la organización. La aplicaremos sistemáticamente y armonizaremos todas nuestras acciones con ella".