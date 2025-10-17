Se publica la canción oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™

La canción Marhba Bik ya está disponible en las principales plataformas de las principales plataformas de

Rym e Inez Atili, dos de las cantautoras más conocidas de Marruecos, han colaborado para producir esta pegadiza canción

Los aficionados ya pueden visitar FIFA.com/tickets y adquirir entradas para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025™, que comienza hoy y finalizará el 8 de noviembre

La canción oficial de la edición de este año de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, Marhba Bik (que significa "bienvenido"), combina dos maravillosas voces con un ritmo cautivador y brindará el telón de fondo perfecto al torneo que empezará hoy en Marruecos y se disputará hasta el 8 de noviembre. Se trata de la primera vez que una competición femenina de la FIFA se celebra en África. El tema —al que le dan voz la artista marroquí Rym y la cantautora marroquí y neerlandesa Inez Atili, conocida como Inez,— se puede descargar en las principales plataformas de streaming principales plataformas de streaming

Rym, procedente de Casablanca, es una cantante que despunta entre la nueva generación de artistas del norte de África, y ofrece una música variada que combina la tradición marroquí con el pop electrónico contemporáneo.

Por su parte, Inez, publicó su primer sencillo en 2019 tras adquirir popularidad en las redes sociales y, desde entonces, ha producido una gran variedad de éxitos que han alcanzado más de 180 millones de reproducciones en total.

"Nada une más que el fútbol y la música. Esta canción representa la cálida bienvenida que recibirán los aficionados en Marruecos durante este acontecimiento histórico", afirmó Inez.

Rym añadió: "Marhba Bik capta la esencia de la competición, que permitirá a los seguidores de todos los rincones del planeta conocer nuestra cultura y disfrutar de una experiencia inolvidable".

Las principales promesas del fútbol femenino brillarán en un torneo donde nacen los sueños™, un acontecimiento histórico que se celebrará en Rabat y contará con un formato ampliado de 24 selecciones.

Los aficionados ya pueden comprar entradas en FIFA.com/tickets.