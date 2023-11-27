Se cierra el telón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Toronto

El 12 de junio, la selección masculina de Canadá disputó su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA™ ante su público en el Estadio Toronto

El recinto canadiense albergó cinco partidos de la fase de grupos y el duelo de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia

En él jugaron diez selecciones de cuatro confederaciones distintas

La clasificación sin precedentes de Canadá para la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó con un histórico primer partido mundialista ante su público en el Estadio Toronto.

En la primera jornada del grupo B, el combinado dirigido por Jesse Marsch empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina y más de 43 000 personas abarrotaron el recinto, la mayoría de ellas ataviadas con camisetas rojas y la característica hoja de arce del país coanfitrión.

«Tengo que dar las gracias al público —declaró el seleccionador canadiense en la rueda de prensa posterior al partido, después de que su equipo neutralizara la desventaja y sumara su primer punto en un Mundial—. Los aficionados nos volvieron a meter en el partido y, al ver que en la segunda parte el equipo empujaba cada vez más, nos llevaron en volandas. El estadio se vino abajo con el gol».

El emocionante encuentro estuvo precedido de una espectacular ceremonia de inauguración que contó con las actuaciones de dos grandes estrellas de la música canadiense: Michael Bublé y Alanis Morissette. Esta última interpretó el himno nacional canadiense, acompañada por la afición local, con los equipos alineados en torno al círculo central antes del inicio del partido. De esta manera, Canadá se convirtió en el 19.º país anfitrión en los 96 años de historia de la competición.

Alessia Cara, Jessie Reyez y Elyanna también subieron al escenario, mientras que el actor Will Arnett, embajador de la Copa Mundial de la FIFA™ en Toronto, dedicó un conmovedor discurso a los asistentes, entre los que se encontraban otras dos estrellas canadienses de Hollywood: Ryan Reynolds y Mike Myers.

La numerosa diáspora ghanesa en Toronto se congregó en este fantástico estadio para el partido que disputó su selección contra Panamá en el grupo L. Un gol de los africanos en el último suspiro apagó a la animosa y colorida afición centroamericana.

Leon Draisaitl, nacido en Colonia y estrella de la NHL, y la actriz Stephanie Beatriz, con raíces germanas, se sumaron a los aficionados alemanes residentes a orillas del lago Ontario para presenciar el partido entre la campeona del mundo de 2014 y Costa de Marfil, correspondiente al grupo E. Fue un duelo muy emocionante resuelto por Deniz Undav, que salió desde el banquillo y anotó un doblete que certificó la remontada de los europeos (2-1).

Panamá regresó a Toronto, pero volvió a perder 1-0, esta vez ante Croacia. En este partido se superó la marca de los tres millones de espectadores en la edición actual de la competición. Entre los asistentes se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado del primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, y el ministro de Economía de Canadá, François-Philippe Champagne, para conmemorar el partido 200 de Luka Modric con su selección.

Tras el triunfo por 5-0 de Senegal sobre Irak, que contó con el apoyo de numerosos aficionados en las gradas, todos ellos con camisetas blanquiverdes, Modric y los suyos regresaron a Toronto para disputar los dieciseisavos de final contra Portugal.

En este partido, Cristiano Ronaldo se convirtió, con 41 años y 147 días, en el jugador de campo más veterano que disputaba un partido de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA™ y, puesto que coincidió con Modric en el césped, fue la primera vez en la historia de la competición que se enfrentaron dos jugadores de campo mayores de 40 años. Ronaldo anotó su 11.º gol mundialista y el primero en un partido eliminatorio. Además, su selección remontó el tanto inicial de Croacia y acabó ganando 2-1, para delirio del numeroso contingente de hinchas portugueses.

Los 43 036 espectadores que asistieron a este duelo elevaron la asistencia total de los partidos disputados en Toronto hasta los 258 088, en los que se anotaron 15 goles, con una media de 2.5 por encuentro.