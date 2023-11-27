La FIFA organiza una sesión de incorporación para los responsables de control de dopaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los responsables que trabajarán durante el Mundial se reúnen en Miami

El equipo mundial de lucha contra el dopaje supervisará una gran cantidad de controles en competición y fuera de competición en las ciudades anfitrionas

Los responsables dirigirán equipos formados por personal a cargo de la toma de muestras y escoltas

El 8 de junio, en las oficinas de la FIFA en Miami, se celebró una sesión de incorporación y repaso para los 16 responsables de control de dopaje de la FIFA de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que pone el broche final a los preparativos de las actividades de lucha contra el dopaje de la FIFA para la competición.

La jornada reunió a los responsables que dirigirán estas actividades antes de que se desplacen a las 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos. La sesión puso fin a los preparativos y brindó información operativa detallada a los asistentes antes de que se comiencen los controles de la competición.

Cada responsable estará destinado a una ciudad anfitriona, en la que supervisará las actividades de lucha contra el dopaje. Sus funciones incluirán la gestión de los controles en competición y fuera de competición, a fin de que los procedimientos antidopaje se apliquen de manera uniforme en todas las sedes.

En la reunión se abordaron varios asuntos operativos y de procedimiento, que incluyen la planificación logísitica y de transporte, la introducción a las tecnologías, los procesos de acreditación, las comunicaciones con los voluntarios, los procedimientos de envío de muestras y la planificación de los controles durante la competición.

Los participantes volvieron a recibir información sobre el uso de los kits para la toma de muestras, proporcionados por LockCon, socio de la FIFA en este ámbito, y revisaron la edición más reciente del Manual de la FIFA para responsables, a fin de adoptar una estrategia uniforme y de calidad en los controles efectuados.

El programa de la Copa Mundial de la FIFA™ para la lucha contra el dopaje cuenta con el apoyo de personal a cargo de la toma de muestras y escoltas de todos los rincones del planeta, incluidos representantes de las organizaciones nacionales antidopaje de Canadá, México y Estados Unidos, que, bajo la dirección de los responsables, ayudarán en las operaciones de obtención de muestras.