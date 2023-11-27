La FIFA organiza una sesión de incorporación para los responsables de control de dopaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los responsables que trabajarán durante el Mundial se reúnen en Miami
El equipo mundial de lucha contra el dopaje supervisará una gran cantidad de controles en competición y fuera de competición en las ciudades anfitrionas
Los responsables dirigirán equipos formados por personal a cargo de la toma de muestras y escoltas
El 8 de junio, en las oficinas de la FIFA en Miami, se celebró una sesión de incorporación y repaso para los 16 responsables de control de dopaje de la FIFA de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que pone el broche final a los preparativos de las actividades de lucha contra el dopaje de la FIFA para la competición.
La jornada reunió a los responsables que dirigirán estas actividades antes de que se desplacen a las 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos. La sesión puso fin a los preparativos y brindó información operativa detallada a los asistentes antes de que se comiencen los controles de la competición.
Cada responsable estará destinado a una ciudad anfitriona, en la que supervisará las actividades de lucha contra el dopaje. Sus funciones incluirán la gestión de los controles en competición y fuera de competición, a fin de que los procedimientos antidopaje se apliquen de manera uniforme en todas las sedes.
En la reunión se abordaron varios asuntos operativos y de procedimiento, que incluyen la planificación logísitica y de transporte, la introducción a las tecnologías, los procesos de acreditación, las comunicaciones con los voluntarios, los procedimientos de envío de muestras y la planificación de los controles durante la competición.
Los participantes volvieron a recibir información sobre el uso de los kits para la toma de muestras, proporcionados por LockCon, socio de la FIFA en este ámbito, y revisaron la edición más reciente del Manual de la FIFA para responsables, a fin de adoptar una estrategia uniforme y de calidad en los controles efectuados.
El programa de la Copa Mundial de la FIFA™ para la lucha contra el dopaje cuenta con el apoyo de personal a cargo de la toma de muestras y escoltas de todos los rincones del planeta, incluidos representantes de las organizaciones nacionales antidopaje de Canadá, México y Estados Unidos, que, bajo la dirección de los responsables, ayudarán en las operaciones de obtención de muestras.
Esta sesión representa la fase final de los preparativos antes de que los responsables pongan rumbo a las ciudades anfitrionas. Todo ello refuerza el compromiso continuo de la FIFA de proteger el juego limpio y garantizar que las actividades antidopaje llevadas a cabo durante la Copa Mundial de la FIFA™ se ajusten al Código Mundial Antidopaje, las normativas internacionales y el Reglamento Antidopaje de la FIFA.