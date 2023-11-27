Se baten récords: la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ establece un nuevo hito para el mayor espectáculo del fútbol

La asistencia bate récords y alcanza los 4.6 millones de espectadores en los primeros 72 partidos del torneo

La audiencia global y las experiencias de los aficionados reflejan la magnitud sin precedentes de la primera edición con 48 selecciones

La edición más amplia hasta la fecha del FIFA Fan Festival™ ha reunido a 5.5 millones de aficionados hasta el momento

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado a su espectacular fin, y la mayor edición del torneo más importante del fútbol ya está reescribiendo los libros de récords y cautivando a los aficionados de Canadá, México, Estados Unidos y del mundo entero.

En solo 17 días, el primer Mundial de la historia con 48 selecciones ha reunido a más naciones, jugadores y aficionados que nunca, transformando los 72 partidos disputados en 16 ciudades anfitrionas en una celebración de pasión global, emoción y fútbol inolvidable.

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Las estadísticas de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ilustran la magnitud del torneo, que va mucho más allá del terreno de juego y abarca todas las facetas de la experiencia de los aficionados, desde las 4.644.549 personas que asistieron a los partidos hasta los 300.000 hot-dogs que se consumieron. Para ponerlo en perspectiva, si se alinearan uno tras otro todos los perritos calientes vendidos, cubrirían las aproximadamente 28 millas (45 kilómetros) que separan el Estadio de Nueva York Nueva Jersey del Aeropuerto Internacional JFK.

Con 1.248 jugadores en representación de 48 naciones —999 de los cuales jugaron en la fase de grupos— y una magnitud sin precedentes del torneo, los primeros 17 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han marcado una pauta contundente de lo que está por venir.

A continuación se presentan algunos de los datos y cifras oficiales de esta edición récord del mayor evento deportivo del mundo.

EN EL CAMPO

Pasamos a la fase de eliminatorias

De las 32 selecciones clasificadas, 13 pertenecen a la UEFA, nueve a la CAF, cinco a la CONMEBOL, tres a la Concacaf y dos a la AFC.

Nunca antes habían llegado más de dos selecciones africanas a la fase de eliminación directa de una Copa Mundial de la FIFA™. En 2014 hubo dos selecciones de la CAF (Argelia y Nigeria), y en 2022 hubo otras dos (Marruecos y Senegal). Solo en una ocasión anterior ha habido tres representantes de Concacaf en la fase de eliminación directa: en 2014, cuando Costa Rica, México y Estados Unidos superaron sus respectivos grupos.

Este año, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, la R. D. del Congo, Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica se han clasificado por primera vez para la fase de eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA™.

Cabo Verde fue el único de los cuatro debutantes que se mantuvo invicto en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se clasificó para la fase de eliminación directa. Kevin Pina marcó el primer gol de Cabo Verde en una Copa Mundial, contra Uruguay.

Goles

Se marcaron un total de 215 goles durante la fase de grupos —una media de tres por partido—, lo que supone un nuevo récord para la Copa Mundial de la FIFA™ (en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ solo se marcaron 172 en total). Francia, Alemania y los Países Bajos encabezan la clasificación de goleadores con 10 tantos cada uno.

Se registraron un total de 1.774 disparos (una media de 24.6 por partido), y Bélgica fue la selección que más intentos realizó en el torneo, con 73. De las 48 naciones participantes, 47 marcaron un gol en la fase de grupos; solo Panamá no lo consiguió. Hasta la fecha, se han marcado 2.935 goles en la historia de la competición.

La victoria de Canadá por 6-0 sobre Catar supuso la primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ que una selección de Concacaf marcaba más de cuatro goles en un partido.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, hizo historia al convertirse en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™. También se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del torneo con 19 goles. Sin embargo, esta clasificación podría cambiar, ya que Kylian Mbappé (Francia) le pisa los talones con 16 goles.

Messi se convirtió además en el jugador de más edad en marcar un hat-trick en la historia del torneo, con 38 años y 357 días, superando a Cristiano Ronaldo, que tenía 33 años y 130 días cuando marcó tres goles contra España en 2018.

Cristiano Ronaldo suma ya diez goles, lo que le convierte en el máximo goleador de Portugal en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, superando a Eusébio, que anotó nueve.

Harry Kane, ganador de la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, es ahora el máximo goleador de Inglaterra de todos los tiempos en la Copa Mundial de la FIFA™ con 11 goles, superando el récord de Gary Lineker de 10.

La victoria por 4-1 sobre Paraguay supuso la primera vez que Estados Unidos marcaba cuatro goles en un partido de la Copa Mundial de la FIFA™.

Los que batieron récords

El seleccionador de Curasao, Dick Advocaat, estableció un nuevo récord al convertirse en el entrenador de mayor edad de la historia del torneo, con 78 años y 271 días.

Por su parte, Hugo Broos se convirtió en el seleccionador de mayor edad en ganar un partido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, con 74 años y 75 días. Esto supera el récord establecido por Carlos Queiroz, que tenía 73 años y 108 días cuando llevó a Ghana a la victoria sobre Panamá anteriormente en el torneo.

Por su parte, Ismael Saibari (Marruecos) se convirtió en el primer jugador africano en marcar en tres partidos consecutivos en la máxima competición mundial.

La victoria de Japón por 4-0 sobre Túnez fue el partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ y la mayor victoria jamás lograda por un equipo de la AFC en el torneo.

México ha ganado ahora cuatro partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA™ por primera vez, ampliando así su récord como primera selección de Concacaf en lograr esta hazaña.

Senegal se ha convertido en la primera selección africana en marcar cinco goles en un partido de la Copa Mundial de la FIFA™.

Debutantes

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debutaron cuatro selecciones: Curasao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán. Una de las historias más destacadas fue la de Cabo Verde, cuya población de apenas 500.000 habitantes contrasta con su histórico avance hasta los dieciseisavos de final, donde se enfrentará a Argentina en Miami.

De los 1.248 jugadores que integraban las 48 selecciones, 354 habían jugado en un torneo anterior. Por su parte, 894 jugadores representaban a su país en la Copa Mundial de la FIFA™ por primera vez.

Alineaciones

Hasta la fecha, han participado en el torneo un total de 1.248 jugadores de 48 países, de los cuales 999 han disputado al menos un partido. De esos jugadores, 687 fueron suplentes.

Sustituciones

El promedio de sustituciones realizadas por las 48 selecciones fue de 4.77, lo que demuestra que los equipos están aprovechando al máximo el aumento del número de sustituciones permitidas. Tres selecciones (Irak, México y Noruega) utilizaron a 25 jugadores, prácticamente toda su plantilla.

Pases y distribución

Los equipos completaron 68.162 pases durante la fase de grupos, con una media de 946.7 por partido. España lideró la competición con 2.191 pases, de los cuales 2.013 fueron correctos. Se registraron un total de 2.359 centros acertados durante la fase de grupos, con Canadá a la cabeza de la clasificación con 117.

Disciplina

Los jugadores cometieron una media de 22.3 faltas por partido durante la fase de grupos, lo que suma un total de 1.604. Haití fue el equipo que más faltas cometió (55). Los árbitros mostraron una media de 2.5 tarjetas amarillas por partido, lo que suma un total de 180, siendo Paraguay el equipo que más recibió (ocho). También se mostraron diez tarjetas rojas, incluidas dos a Sudáfrica.

EXPERIENCIA DE LOS AFICIONADOS

Asistencia a los estadios

Un total de 4.644.549 personas asistieron a los partidos durante la fase de grupos, llenando un extraordinario 99.7 % de las localidades disponibles y registrando una asistencia media de 64.508 espectadores por partido.

Aficionados de 210 países y territorios asistieron a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, superando el récord histórico de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994. La FIFA también registró su mayor asistencia en un solo día de un torneo el 25 de junio, con 426.834 espectadores.

Hasta la fecha, la Copa Mundial de la FIFA™ ha registrado en ocho ocasiones una asistencia de más de 80.000 personas en un solo partido.

Entradas

Los encuentros más solicitados del torneo, de entre los 104 por disputarse, fueron el Portugal-Colombia (Miami, 27 de junio), la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Nueva York/Nueva Jersey, 19 de julio) y el México-República de Corea (Guadalajara, 18 de junio). Los países que más entradas compraron fueron Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, Alemania, Colombia, Brasil, Argentina, Australia y Francia.

FIFA Fan Festivals™

Durante la fase de grupos, más de 5.5 millones de aficionados se dieron cita en los FIFA Fan Festivals de los tres países anfitriones, donde se consumieron casi 2 millones de unidades de refrescos y agua. El 24 de junio se registró una asistencia récord de 527.402 personas, y el FIFA Fan Festival™ de Ciudad de México alcanzó su mayor asistencia en un solo día, con 201.500 personas, el 18 de junio.

El FIFA Fan Festival™ de Kansas City atrajo a gente de 157 países diferentes. Ese día, mientras Escocia y Brasil jugaban en Miami, los aficionados que asistieron al festival de la ciudad se tomaron 32.000 cervezas.

Canadá celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La pasión de Canadá por el fútbol ha quedado plenamente de manifiesto a través de "Canada Celebrates", un programa pionero para la FIFA que ya ha dado la bienvenida a 94.250 aficionados en 22 de sus 40 paradas. De costa a costa, los canadienses se han reunido para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mediante retransmisiones en directo de los partidos, actividades futbolísticas, música y cultura local. Al término de esta celebración a nivel nacional, "Canada Celebrates" habrá llegado a todas las provincias y a un territorio, uniendo a las comunidades y poniendo de manifiesto el poder del fútbol para unir a los canadienses como nunca antes.

Música y entretenimiento

Con 374 millones de reproducciones en todas las plataformas de streaming digital al 22 de junio, el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha logrado un éxito notable. Cabe destacar que "Dai Dai", de Shakira y Burna Boy, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ocupa actualmente el segundo puesto en la lista Top 50 Global de Spotify y el quinto en el Top 200 Global de Shazam.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ocupa el puesto 152 en la lista Billboard Top 200 Albums; es la primera vez que una banda sonora de la FIFA aparece en esta lista.

Esta semana, "Dai Dai" y "Champions" (de IShowSpeed) ocupan el primer y el decimocuarto puesto, respectivamente, en la lista global de los 100 mejores vídeos musicales de YouTube. El canal de YouTube de la FIFA ha acumulado 30 millones de suscriptores y 459 millones de visualizaciones de las canciones del álbum.

Además del programa musical oficial, hay más de 750 temass musicales seleccionados para los estadios, diseñados para dar forma a la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA™ en cada sede y para cada selección. Entre ellos se incluyen más de 350 temas enviados y aprobados por las selecciones, que abarcan canciones emblemáticas, calentamientos, efectos de gol y momentos de celebración tras los partidos.

Retransmisión

Con más de 50 millones de espectadores en Canadá, México y Estados Unidos, los partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en los que participaron las tres naciones anfitrionas, pusieron de relieve la capacidad del torneo para unir e inspirar al público de toda Norteamérica.

Un total de 7.2 millones de espectadores siguieron el partido inaugural entre México y Sudáfrica en Fox. Se trata del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA™ más visto jamás retransmitido en inglés en Estados Unidos.

Por su parte, 10 millones de espectadores vieron el partido entre Brasil y Marruecos en Fox, lo que supuso un nuevo récord. Fue la retransmisión de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA™, sin contar a la selección de Estados Unidos, más vista en la historia de la televisión estadounidense en inglés (un récord que se batió dos veces durante el torneo).

5.3 millones: la histórica primera victoria de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA™ atrajo a una audiencia media de 5.3 millones, lo que la convirtió en el partido de la fase de grupos más visto de la historia del país y en la retransmisión de la selección nacional con mayor audiencia.

49.9 millones: Brasil registró la retransmisión televisiva con mayor audiencia de 2026, con una media de 28.9 millones de espectadores que vieron el partido entre Brasil y Marruecos. Por su parte, Globo alcanzó los 49.9 millones de espectadores únicos en todas sus plataformas para ese mismo partido.

205 millones: En China, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya ha alcanzado los 205 millones de espectadores únicos en los canales de la CCTV tras 41 partidos. El partido en directo con mayor número de espectadores únicos hasta la fecha fue el Túnez-Japón, que se retransmitió en CCTV5 y alcanzó los 24 millones de espectadores.

Alimentación y bebidas:

Durante la fase de grupos, los aficionados compraron más de 2.8 millones de cervezas y 300.000 hot-dogs —lo que equivale a unos 45 km si se colocaran uno tras otro— en los estadios, así como casi un millón de botellas de agua. Los platos más demandados variaron según los países anfitriones: la cerveza y las patatas fritas fueron las opciones más populares en Canadá; los perritos calientes, en Estados Unidos; y la pizza y las patatas fritas, en México.

FIFA Fan ID

Se emitieron más de tres millones de FIFA Fan ID a los aficionados que asistieron a los partidos en las 16 ciudades anfitrionas. Los aficionados podían acceder a una experiencia digital exclusiva al acercar su tarjeta a su smartphone, lo que les permitía, entre otras cosas, personalizar productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con su propio contenido e imágenes oficiales del torneo seleccionadas.

Camisetas de las selecciones

La camiseta de la selección nacional de México fue la más vendida por adidas durante la fase de grupos del torneo. Hasta la fecha, adidas ha registrado unas ventas relacionadas con el evento superior a los 1.13 mil millones de USD.

Participación digital:

Hasta la fecha, se han registrado 130 millones de visitantes únicos en FIFA.com durante el torneo (de los cuales 34 millones proceden de los países anfitriones), lo que supone un crecimiento del 26 % en comparación con la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. La aplicación de la Copa Mundial de la FIFA registró 30 millones de visitantes únicos, lo que representa un crecimiento del 130 % en comparación con la última Copa Mundial de la FIFA.

Se registraron 39 millones de nuevos seguidores en todas las plataformas durante la fase de grupos: 16 millones en TikTok, donde la FIFA es ahora la segunda cuenta de una organización deportiva más seguida del mundo. En YouTube, el canal de la FIFA ganó cinco millones de nuevos seguidores, alcanzando los 30 millones en total. Hasta la fecha se han registrado 17 mil millones de impresiones y mil millones de interacciones en todas las plataformas de redes sociales. Se han registrado 8 mil millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas más populares, TikTok y YouTube, con un total de 11 mil millones de visualizaciones de vídeo en todas las plataformas de redes sociales. Las interacciones y las visualizaciones de vídeo ya superan las registradas durante todo el torneo de 2022.

La actuación de "Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, recibió 131 millones de visualizaciones en Instagram y 44 millones en YouTube. El gol de Messi en el partido entre Argentina y Argelia es el vídeo más visto en TikTok dentro de los contenidos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, con 53 millones de visualizaciones.

En EE. UU., las búsquedas de "Copa del Mundo" en TikTok han aumentado más de un 300 % desde el inicio del torneo. Las cadenas oficiales de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA™ han publicado más de 44.000 contenidos en TikTok desde el inicio del torneo, compartiendo momentos destacados de los partidos y material detrás de las cámaras.

Campaña de impacto social

Las campañas de impacto social de la FIFA, entre las que se incluyen "El fútbol une al mundo", "No a la discriminación", "Mantente activo" y "Unidos por la paz", han llegado a más de 4.6 millones de asistentes a los estadios, transmitiendo mensajes de unidad, salud y amistad. Por otra parte, las campañas también se compartieron con una audiencia de 5.5 millones de personas en los FIFA Fan Festivals™. El contenido de la campaña "No al racismo" ha recibido más de 180 millones de visualizaciones en las redes sociales. Se dio la bienvenida a un total de 56 204 invitados a las sesiones de entrenamiento comunitarias, en las que se transmitió el mensaje de "Be Active". Además, 1.150 niños participaron en las jornadas de entrenamiento de "Be Active", a las que se unieron jugadores de algunas de las selecciones participantes..

OPERACIONES

Operaciones del torneo

Durante la fase de grupos, la FIFA puso en marcha 645 sitios oficiales del torneo, entre los que se incluían aeropuertos, hoteles, bases operativas, instalaciones de entrenamiento vinculadas al hotel de concentración principal, estadios y centros de acreditación, entre otros.

Además, se realizaron un total de 5.020 traslados, incluidos 1.899 desplazamientos escoltados en autobús de equipo y 1.696 desplazamientos de furgonetas de equipación.

Estas operaciones fueron llevadas a cabo por una plantilla de 4.738 personas de 134 nacionalidades (que representaban a 45 de las 48 naciones participantes). Más de 20.000 agentes de seguridad realizaron un total de 265.369 turnos para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Voluntarios

Un total de 40.050 voluntarios procedentes de 162 países y territorios trabajaron durante la fase de grupos, y siguieron desempeñando un papel fundamental en el corazón de la Copa Mundial de la FIFA™.

Medios de comunicación

Un total de 5.230 representantes de los medios de comunicación acreditados de todo el mundo asistieron a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con una media de 445 por partido. Durante la primera fase de la competición, la FIFA también organizó 218 ruedas de prensa oficiales.

Ceremonias y entretenimiento

Más de 10.000 voluntarios colaboraron en la organización de las ceremonias previas a los partidos a lo largo de la fase de grupos.

Las grandes banderas de los países participantes se han convertido en un elemento clave de la ceremonia previa al partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Alrededor de 70 voluntarios despliegan cada bandera , que mide 5.272 cm x 3.784 cm, lo que equivale a aproximadamente 200 m². Se ha puesto en marcha un complejo plan logístico que implica más de 200 desplazamientos para transportar estas banderas a la ubicación correcta para sus próximos partidos utilizando diversos medios de transporte.

Los partidos inaugurales de cada país anfitrión contaron con la participación de artistas de renombre mundial, entre los que se encontraban Alejandro Fernández, Andrea Bocelli, Shakira, Burna Boy, J Balvin, Future, Katy Perry, Alessia Cara, Michael Bublé y Alanis Morissette, entre otros. Estas actuaciones rindieron homenaje a las ricas culturas musicales de Canadá, México y Estados Unidos.