Quinta cumbre del fútbol de la FIFA en Ámsterdam

21 federaciones de tres confederaciones debaten sobre la estructura del fútbol mundial

En el foco: el programa Forward de la FIFA y las competiciones juveniles y femeninas, entre otros

Esta es la quinta de las 12 cumbres previstas para el ejercicio 2017/18

Los representantes de las federaciones miembro de la FIFA no tienen la oportunidad de reunirse muy a menudo. Cuando esto ocurre, suele ser en el marco de un partido internacional y en un ambiente más bien tenso, con tres puntos o el pase a la siguiente ronda en juego, buscando el éxito en una fase de clasificación o dar un paso más hacia la final de un torneo.

Sin embargo, cuando los presidentes y secretarios generales de 21 federaciones miembro de la FIFA se reúnan el 16 de enero en Ámsterdam, el ambiente será distendido y abierto. Aquí el objetivo también es progresar, aunque de manera conjunta, porque la atención se centra en la estructuración del fútbol mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya dejó claro en la presentación de las cumbres del fútbol de la FIFA que el desarrollo del fútbol pasa únicamente por la estrecha colaboración y la comunicación permanente de la FIFA con sus 211 federaciones miembro.

"De ahora en adelante, las decisiones de la FIFA ya no pueden dictarse desde arriba, sino que han de venir de aquellos que trabajan in situ y a diario por el bien del fútbol y se encargan de organizar este deporte", manifestó en la apertura de esta serie de cumbres en noviembre de 2016 en París.

En el ejercicio 2016/17 se celebraron 11 cumbres estratégicas en todo el planeta, en las que una media de 20 federaciones miembro debatieron y se sirvieron de inspiración mutua al abordar una serie de asuntos definidos con antelación. La campaña 2017/18 incluirá 12 cumbres, y la de Ámsterdam es ya la quinta del ejercicio actual.

En Países Bajos, representantes de la AFC, de la CONCACAF y de la UEFA hablarán del programa Forward de la FIFA, del futuro de las competiciones juveniles y femeninas, así como de las posibilidades de mejora en el sistema de traspasos y en el calendario internacional de partidos.

Todos contarán sus experiencias y las particularidades específicas de sus países para ponerse al día. Este encuentro les permite intercambiar conocimientos y acordar cuáles serán los siguientes pasos a seguir.

No en vano, la totalidad de los participantes comparten un objetivo común: promocionar el fútbol. Y son conscientes de que su desarrollo no sólo beneficia a un país, sino a todos.