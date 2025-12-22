La FIFA, la Qatar Stars League y la Federación Catarí de Fútbol renuevan una colaboración cuyo objetivo es desarrollar el fútbol en el país

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firma un memorando de acuerdo con el presidente de la Qatar Stars League (QSL) y la Federación Catarí de Fútbol (QFA), Su Excelencia Jassim bin Rashid Al Buainain

La ceremonia tuvo lugar en el Estadio Lusail, antes de la final de la Copa Árabe de la FIFA 2025™

Esta colaboración pretende mejorar la gestión y la administración de los clubes profesionales

Como parte de su labor por hacer que el fútbol sea realmente global y posibilitará que más clubes, ligas y jugadores de todo el mundo compitan al máximo nivel, la FIFA ha renovado su colaboración con la Qatar Stars League (QSL) y la Federación Catarí de Fútbol (QFA).

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha firmado un nuevo memorando de acuerdo con Su Excelencia Jassim binRashid AlBuainain, presidente de la QSL y la QFA, a fin de seguir mejorando la gestión y la administración de los clubes profesionales en todos los equipos de la primera y segunda división del país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado lo siguiente: "Es un placer firmar la renovación del memorando de acuerdo con la Qatar Stars League y la Federación Catarí de Fútbol, y reforzar así una colaboración estratégica para seguir mejorando los estándares profesionales en el fútbol de clubes. Quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a Su Excelencia Jassim bin Rashid AlBuainain y sus equipos por su excepcional apoyo, organización y celebración de importantes competiciones de la FIFA a lo largo de este año, entre ellas, la Copa Árabe de la FIFA, la Copa Intercontinental de la FIFA y, más recientemente, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA".

Y ha añadido: "Gracias a los programas de formación, el intercambio de conocimientos y un apoyo más sólido para fomentar el bienestar de los jugadores, trabajamos de la mano para ayudar a los jugadores de talento y a los clubes más ambiciosos a prosperar en un ecosistema del fútbol mundial más competitivo y sostenible".

El liderazgo de Catar en la organización de máximas competiciones y su compromiso con la innovación siguen haciendo de este país un colaborador fundamental para la nueva época dorada que vive el fútbol de clubes mundial.

Por su parte, Su Excelencia Jassim bin Rashid Al AlBuainain,presidente de la QSL y la QFA, ha manifestado: "Nos complace ampliar el acuerdo entre la FIFA y la Qatar Stars League, pues representa un paso importante que plasma la sólida cooperación entre ambas partes. Esta colaboración abarca distintas áreas, entre ellas, el desarrollo estratégico del fútbol en los ámbitos técnico y administrativo. También busca aprovechar la pasión que despierta el deporte rey en nuestra región para fomentar la paz y ensalzar los nobles valores del fútbol en todo el mundo".

La siguiente etapa de la colaboración entre la FIFA, la QFA y la QSL se centrará en el proyecto de programas de formación. Mediante este acuerdo, la FIFA ofrecerá apoyo personalizado en multitud de ámbitos con programas de intercambio y formación para directivos de clubes y agentes, así como con sistemas de apoyo a la salud mental y el bienestar general para jugadores. Estos programas se centrarán no solo en aspectos teóricos, sino también en su aplicación desde un punto de vista práctico.

La firma, que amplía un memorando de acuerdo suscrito por primera vez en 2022, tuvo lugar en el Estadio Lusail, coincidiendo con el Día Nacional de Catar y la final de la Copa Árabe de la FIFA 2025™ entre Jordania y Marruecos. Además, también coincidió con el tercer aniversario del tercer título de la Copa Mundial de la FIFA™ que conquistó Argentina, en una inolvidable final contra Francia disputada en este mismo recinto en 2022.