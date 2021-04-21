Programa Mundial de Integridad de la FIFA: el taller de la CONMEBOL continúa con el segundo módulo

Las federaciones miembro de la CONMEBOL se reunieron hoy de manera virtual con motivo del segundo módulo del Programa Mundial de Integridad, implementado en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Este módulo, de dos días de duración, se centrará en temas fundamentales como establecer una iniciativa de integridad, mecanismos de denuncia, la protección de las competiciones, estrategias para los medios de comunicación, la cooperación entre grupos de interés y las buenas prácticas. Además, con el apoyo de la UNODC, se contempla la participación de representantes gubernamentales durante el segundo día en el marco de dos mesas redondas.

El taller, que empezó el 8 de abril, concluirá con el tercer módulo los días 4 y 5 de mayo. De este modo se da continuidad a la primera edición del programa, dedicada a las federaciones miembro de la AFC, que tuvo lugar en marzo de 2021.

En consonancia tanto con la visión general de la FIFA de hacer que el fútbol sea realmente global como con su compromiso continuo de proteger y promover la integridad del fútbol, el Programa Mundial de Integridad de la FIFA está diseñado para mejorar la formación y desarrollar la capacidad de gestión de la integridad en las 211 federaciones miembro compartiendo los conocimientos y recursos más avanzados con los responsables de este ámbito. El programa también refleja el objetivo de la UNODC de apoyar a los gobiernos y organizaciones deportivas a la hora de proteger el deporte frente a la corrupción y el delito.

Después de las sesiones con la CONMEBOL, está previsto que el programa se reanude en agosto de 2021 con la participación de las federaciones miembro de la Concacaf.