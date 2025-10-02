Comienza la preventa exclusiva de Visa para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™

Ya están a la venta las entradas para un acontecimiento futbolístico sin precedentes en el que 48 selecciones juveniles competirán en 104 partidos, disputados en un formato centralizado en el moderno complejo de la competición Aspire Zone

Los pases de día combinan flexibilidad y precios asequibles para que los aficionados disfruten del torneo, que arrancará el 3 de noviembre y culminará con la gran final el 27 del mismo mes en el emblemático Estadio Internacional Jalifa

Los aficionados que utilicen un producto Visa podrán solicitar entradas anticipadas durante la preventa de cinco días, del 2 al 6 de octubre

Ya están a la venta las entradas para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™. Los titulares de tarjetas Visa podrán acceder a una preventa exclusiva de Visa y solicitar entradas anticipadas a partir de las 15:00 hora local (GMT+3) del 2 de octubre hasta las 23:59 (hora local) del 6 de octubre.

Durante este periodo de cinco días, los aficionados podrán anticiparse al público general y conseguir entradas para esta edición histórica, que contará con la participación de 48 selecciones e incluirá 104 partidos, que se disputarán en el complejo de la competición Aspire Zone de Doha.

El país anfitrión, Catar, disputará el primer partido de la competición ante Italia el 3 de noviembre a las 18:45 (hora local) en el séptimo terreno de juego del complejo Aspire Zone. El calendario completo se puede consultar en FIFA.com.

La emoción del fútbol juvenil de élite estará acompañada por un ambiente festivo diseñado para toda la familia, con una variada oferta de actividades culturales y recreativas que invitarán a los aficionados a celebrar juntos la pasión por este deporte.

Los aficionados podrán adquirir abonos para un día a partir de 20 QAR (unos 5.5 USD), una opción asequible y flexible que les permitirá disfrutar de hasta ocho partidos diarios durante la fase de grupos, del 3 al 11 de noviembre. Además, a partir de 30 QAR (unos 8.2 USD), la afición podrá comprar los abonos para un día premium, que incluyen el abono para un día y garantizan un asiento reservado para un partido específico en el quinto o séptimo terreno de juego.

Durante la fase eliminatoria —que incluye dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales— los abonos para un día seguirán disponibles desde 20 QAR (unos 5.5 USD), mientras que las entradas para la final del 27 de noviembre, que se disputará en el Estadio Internacional Jalifa, se podrán adquirir a partir de 15 QAR.

Se acerca la edición más espectacular de la historia del principal torneo juvenil de la FIFA, que a lo largo de los años ha visto surgir a grandes estrellas del fútbol mundial como Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min o Francesco Totti.

Por primera vez, 48 selecciones competirán en la competición más grande de la historia de la FIFA hasta la fecha. Ya sea que residan en Doha o viajen a la ciudad para vivir el torneo, los aficionados no querrán perderse esta experiencia única.

Cómo comprar entradas

Comprar entradas

Gracias a Visa, socio mundial de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial está ofreciendo a los titulares de tarjetas Visa la oportunidad exclusiva de comprar entradas anticipadas en FIFA.com/tickets. La preventa de Visa comenzará el 2 de octubre a las 15:00 hora local (GMT +3) y terminará a las 23:59 hora local (GMT +3) del 6 de octubre. La tarjeta Visa será el único método de pago que se aceptará durante la fase de preventa.

Siguiente fase de venta

La venta de entradas para el público general tendrá lugar después de la preventa de Visa. Las entradas estarán disponibles a partir de las 08:00 hora local (GMT+3) del 7 de octubre en FIFA.com/tickets.

Visa, socio mundial de la FIFA, es el método de pago preferido para la compra de entradas de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™.