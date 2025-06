Pitbull y RedOne reinventan el emblemático We Will Rock You como canción oficial del Mundial de Clubes FIFA™

Las dos estrellas mundiales fusionan tradición e innovación en un tema con gancho que marca el pulso del nuevo torneo, que comienza hoy en el Estadio Hard Rock de Miami

La canción recoge la pasión de los estadios y da voz a los sueños de los 32 equipos participantes

Esta colaboración representa el encuentro entre un clásico de la música y un torneo histórico que celebra su primera edición en Estados Unidos

La FIFA presentó este sábado 14 de junio una nueva y potente versión del legendario himno de Queen We Will Rock You como canción oficial del nuevo Mundial de Clubes FIFA™. Interpretado por el reconocido artista cubano-estadounidense Pitbull y producido por RedOne —ganador de varios premios Grammy y ejecutivo de entretenimiento creativo de la FIFA—, el tema fusiona el mundo del fútbol y la música para poner en valor el poder de unión de este deporte.

Lanzado en colaboración con SALXCO UAM | Virgin Music Group, We Will Rock You es un grito de guerra tanto para los aficionados como para los jugadores, que se reproducirá en los 63 partidos de la FIFA Club World Cup, empezando por el partido inaugural de esta noche entre el Al Ahly FC y el Inter Miami CF en el Hard Rock Stadium de Miami. Con una letra que invita a alcanzar grandes metas y a soñar en grande, y con referencias al espíritu de lucha y la resiliencia, la canción encarna la ambición y la determinación de los 32 mejores clubes del planeta, que competirán por un nuevo trofeo y el título de campeón del mundo.

"La canción oficial del Mundial de Clubes de la FIFA™ es mucho más que música: representa la unidad, la pasión y el amor global por el fútbol", afirmó RedOne.

"Trabajar de nuevo con Pitbull para dar forma a ese mensaje ha sido increíble. La música y el deporte son las dos fuerzas culturales más poderosas; cuando se combinan, logran conectar con personas de todas partes. Me enorgullece aportar una pieza que acompañe a los aficionados y quede ligada a esta edición histórica del torneo en Estados Unidos".

El productor marroquí-sueco RedOne ya ha colaborado anteriormente con la FIFA en varios proyectos musicales destacados, como Dreamers, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, interpretada por Jung Kook. El artista cubano-estadounidense Pitbull fue la voz de We Are One (Ole Ola), la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, y ahora regresa para poner música a otro torneo de dimensión global.

"El deporte y la música son lenguajes universales porque unen a las personas. Es un honor volver a trabajar con la FIFA, esta vez en el Mundial de Clubes de 2025. Y me alegra también colaborar de nuevo con RedOne en este himno que pretende conectar a los aficionados de todo el mundo", declaró Armando Christian Pérez (Pitbull).

We Will Rock You, con la participación de Pitbull y RedOne, ya está disponible en las principales plataformas de streaming para acompañar la emoción del torneo y poner banda sonora a cada momento del Mundial de Clubes FIFA™.