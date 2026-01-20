El proceso de solicitud del FIFA PASS ya está abierto

Los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya disponen de acceso prioritario a las entrevistas de visado antes del torneo

Se trata de un sistema de participación voluntaria diseñado para que los aficionados extranjeros que experimentan altos tiempos de espera puedan obtener la entrevista de visado de entrada a Estados Unidos

Estados Unidos acogerá 78 partidos en once ciudades durante la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones, que también tendrá sede en tres ciudades de México y dos de Canadá

El FIFA PASS —el sistema de citas prioritarias de la FIFA— para los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se encuentra en funcionamiento.

Se trata de un servicio voluntario que permite obtener cita de forma prioritaria para tramitar el visado a los aficionados con entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tengan previsto viajar a Estados Unidos.

En los próximos días, FIFA Ticketing informará a todos los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ acerca de la disponibilidad del FIFA PASS, además de proporcionarles las instrucciones para optar voluntariamente por participar en el proceso. Las personas que adquieran entradas más adelante también podrán participar en el proceso en el momento de comprarlas.

La iniciativa será especialmente útil para los seguidores de países cuyos tiempos de espera para tramitar el visado de entrada a Estados Unidos son muy altos en la actualidad (consulte aquí el tiempo de espera de tu país).

Los aficionados de países incluidos en el Programa de Exención de Visado de Estados Unidos (ESTA), así como de países que ya tienen citas de tramitación de visados abiertas, no requieren el uso del FIFA PASS y pueden tramitar su visado o ESTA a través de Copa Mundial de la FIFA 2026™ - Departamento de Estado de Estados Unidos.

El FIFA PASS se anunció en noviembre de 2025 en una ceremonia emblemática en la Casa Blanca, a la que asistieron el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump; el secretario de Estado Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; miembros del grupo de trabajo de la Casa Blanca; y el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El anuncio representó un paso decisivo en la preparación de la Copa Mundial de la FIFA™ y refleja la estrecha colaboración entre la FIFA y el grupo de trabajo de la Casa Blanca para organizar una competición realmente innovadora a escala global.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la primera edición de la competición que contará con 48 selecciones y se disputará en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México. Estados Unidos acogerá 78 partidos en once ciudades, además de los encuentros programados en tres ciudades de México y dos de Canadá.

En un escenario que prevé la disponibilidad de más de seis millones de entradas, la presentación del FIFA PASS supone un avance importante para que los aficionados extranjeros disfruten del mayor espectáculo deportivo del mundo y puedan organizar su viaje sin complicaciones antes del torneo.