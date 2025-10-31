La FIFA presenta la canción oficial de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™, fruto de la colaboración con Nour x Yarden

La canción oficial de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™, TMRW'S GOAT , ya está disponible en los principales servicios de streaming

La FIFA ha colaborado con el dúo egipcio-nigeriano Nour x Yarden para crear un tema que sirve de inspiración a las leyendas del fútbol del mañana y a sus aficionados

Ya están a la venta las entradas para el primer torneo de la FIFA de 48 selecciones, que dará comienzo en un ambiente festivo el próximo lunes en el innovador complejo Aspire Zone

La FIFA ha colaborado con una pareja viral de artistas emergentes —la egipcia Nour y el nigeriano Yarden— para crear TMRW'S GOAT, la canción oficial de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™.

Nour es una artista de pop alternativo natural de El Cairo, cuyas letras bilingües e introspectivas crean un mundo íntimo con un toque personal a la par que cinematográfico. Tras el éxito de su primer sencillo, Meen Ysadak, la egipcia está a punto de iniciar un nuevo y valiente capítulo en el que seguirá desarrollando su particular voz y visión.

Tras la presentación de la canción, Nour declaró lo siguiente: "Participar en TMRW'S GOAT ha sido una experiencia muy especial. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA tiene como objetivo proporcionar a los jugadores jóvenes una plataforma para soñar a lo grande, una oportunidad de crear algo nuevo y estimulante. La colaboración con Yarden ha demostrado el poder de la unión de diferentes mundos. La canción transmite ese mismo espíritu de himno. Espero que estos jóvenes jugadores y todas aquellas personas que la escuchen sientan esa energía y la hagan suya".

Yarden, por su parte, está redefiniendo el futuro del afrobeat con un sonido que fusiona el soul, el ritmo y la energía de todo el planeta. Tras darse a conocer en 2023 con su éxito Wetin, el artista criado en Lagos es considerado una de las voces más apasionantes y prometedoras de Nigeria. Su música encarna el espíritu de una generación de artistas africanos sin límites ni miedo a nada, que viene redefiniendo el sonido de todo el planeta.

"TMRW'S GOAT es un canto a la energía, los sueños y el espíritu de jugadores jóvenes que están escribiendo sus propias historias —señaló Yarden—. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA es donde nacen las leyendas del futuro, y esta canción es un recordatorio de que la grandeza empieza hoy mismo. Trabajar con una artista egipcia como Nour ha hecho que sea aún más especial. Demuestra que la música, al igual que el fútbol, puede unir a personas de diferentes culturas y servir de inspiración a las nuevas generaciones".

El espíritu de unidad y competitividad que fomenta la canción se pondrá de manifiesto el próximo lunes cuando comience un nuevo y apasionante capítulo de la historia de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™.

La presente edición del torneo será la primera competición de la FIFA con 48 equipos y brindará una vez más a la nueva generación de superestrellas mundiales del fútbol una oportunidad única de darse a conocer en el ámbito internacional.

Los 104 partidos se disputarán en el innovador complejo Aspire Zone, por lo que los seguidores podrán asistir a varios encuentros en un mismo día y disfrutar de la oferta cultural y de entretenimiento de la zona de aficionados adjunta. Para obtener más información o comprar entradas, visiten FIFA.com/tickets.