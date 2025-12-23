En 2026 se estrenará el Mundial de Clubes de FIFAe con el videojuego Football Manager

Se trata de una nueva competición de esports basada en el conocido simulador de fútbol

Clubes de todo el mundo podrán participar

La competición se enmarca en la creciente apuesta de la FIFA por los esports y la plataforma de videojuegos de FIFAe

La FIFA y Sports Interactive se complacen en anunciar el nuevo FIFAe Club World Cup con el videojuego Football Manager, una competición que se estrenará en 2026. Se trata de la primera competición de FIFAe para clubes con la conocida franquicia de esports Football Manager, lo que sin duda hará las delicias de los aficionados a la simulación de fútbol.

Este nuevo formato permitirá a clubes de todo el planeta competir por la hegemonía mundial, lo que a su vez dará a los jugadores la oportunidad de representar a sus equipos favoritos en una experiencia digital completamente inmersiva. La versatilidad estratégica, las dotes de gestión y la capacidad para construir una plantilla equilibrada serán solo algunas de las habilidades necesarias para conquistar esta competición de esports.

El torneo nace del éxito cosechado por la edición inaugural del FIFAe Next Gen que tuvo lugar en Liverpool en 2024, un evento alabado por la comunidad de jugadores y galardonado por su innovador enfoque.

En 2026, un nuevo formato ampliado de clasificación permitirá competir a equipos de todo el planeta, quienes podrán seleccionar a su representante oficial. La competición combinará la pasión que despierta el fútbol de clubes con la versatilidad táctica de Football Manager: la combinación perfecta de fútbol y esports para identificar a la próxima generación de talentos de la gestión virtual deportiva.

Las inscripciones ya están abiertas en FIFA.GG para clubes de todo el mundo. A principios de 2026 se hará pública más información sobre el torneo, que se incorporará a un creciente catálogo de competiciones de FIFAe que incluye las FIFAe Finals 25 celebradas en diciembre en Riad (Arabia Saudí). Encontrarán más información en FIFA.GG.