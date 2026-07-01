David Ricardo Cruz Bonilla es parte del equipo de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Monterrey

Con su sonrisa siempre en la cara, ha demostrado ser todo un ejemplo de integración e igualdad

"La primera vez que vi a David como voluntario aquí en el Mundial, me puse a llorar", cuenta su hermana Laura

Celebrar una Copa Mundial de la FIFA 2026™ no sería posible sin la aportación de los voluntarios. Gente que dedica su tiempo, su energía y su corazón sin esperar nada a cambio.

Ese es el caso del FIFA World Cup 2026™ Unsung Hero David Ricardo Cruz Bonilla, al que solo se le pueden dedicar palabras de agradecimiento por todo lo que ha aportado en su labor como voluntario en el Estadio Monterrey. Ha marcado una verdadera diferencia, y por eso fue reconocido con una miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

El Unsung Hero de Monterrey, una inspiración para todos los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 03:05

“Me gusta el fútbol es porque es mi corazón y es el corazón de Monterrey”, cuenta David, con una cara rebosante de ilusión, la misma que tiene cada vez que desarrolla su rol de voluntario, ya que es uno de los miembros que extienden y recogen las banderas de los países en la ceremonia que se lleva a cabo en el césped antes de los encuentros.

"Es un rol maravilloso. Requiere mucha coordinación, mucho trabajo en equipo, mucha disciplina. Es una labor muy bonita", nos cuenta su madre.

Porque David no está solo. Además de dar ejemplo de integración e inclusión con su discapacidad, comparte su voluntariado con dos de las personas más importantes en su vida, su hermana y su madre, ambas llamadas Laura, creando un precioso vínculo entre los tres.

"Lo que a nosotros nos motivó a ser voluntarios como familia fue primero por la oportunidad que tenemos de representar a las personas con Síndrome de Down. Nosotros, para poder apoyarlos, tenemos que estar convencidos de que ellos son capaces", nos cuenta su madre Laura Bonilla.

La insistencia de la hermana de David, Laura Cruz, es la culpable de que nuestro protagonista y su madre hayan sido voluntarios en el Estadio Monterrey.

"He estado como voluntaria ya en demasiados eventos y fue hace casi un año cuando le dije a David y a mi mamá que si querían acompañarme para que entendieran un poco más lo que se siente".

Para Laura fue un momento de gran valor y que recordará para toda su vida. "La primera vez que vi a David como voluntario aquí en el Mundial en Monterrey me puse a llorar. Para el mundo es algo muy impactante el hecho de que le tenga esta oportunidad".

Para la familia Cruz Bonilla todo lo que le está ofreciendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su ciudad es algo con lo que nunca podrían haber soñado.

"Es un regalo de dios el poder ser voluntarios para la FIFA. Le damos las gracias a la FIFA por esta oportunidad. Es el único Mundial que vamos a poder vivir juntos en nuestro país. Tiene mucho valor poder estar los tres juntos".

A lo que añade: "El hecho de que mi hermano David esté asignado en la parte de ceremonias tiene un gran valor ya que representa la igualdad para una persona con su discapacidad. Para él significa mucho y con que solo una persona lo note, con eso ya estás evocando el mensaje de igualdad y equidad al mundo".

"Me gusta poder servir", añade feliz David.

"Es un ejemplo y estoy muy orgullosa de lo que ha logrado mi hijo", concluye su madre Laura.

Y ya no es solo la familia. Ilumina ver a David siempre con una sonrisa en la boca. Cuenta con la complicidad de todos y cada uno de sus compañeros voluntarios, siendo uno más en todas las celebraciones cuando terminan las ceremonias y siendo cómplice de bromas y momentos para el recuerdo.

La calidez y la personalidad de David se han ganado a todos. Como dijo Ana Paula Solano, la coordinadora de voluntarios en Monterrey: "Quisiera agradecer a David por recordarnos que la inclusión no se trata de crear oportunidades especiales, sino de asegurar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Ha sido un privilegio tenerlo a él y a su madre como parte de nuestro equipo".