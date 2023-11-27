Una esposa mexicana y su marido inglés regresan a la Ciudad de México para un reencuentro simbólico con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 40 años después

Oliver y Sofía Craxton se conocieron como aficionados durante el legendario partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA México 1986™

Casados ​​en 1990, la pareja reside en Londres, Inglaterra, pero regresaron al Estadio Ciudad de México para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra del 5 de julio

"El fútbol une a la gente", dijo Sofía

Oliver Craxton es uno de los pocos aficionados ingleses que guarda recuerdos maravillosos del legendario —y algo polémico— partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA México 1986™ entre sus amados Tres Leones y Argentina.

Mientras Diego Maradona eliminaba a Inglaterra con la 'Mano de Dios' y su posterior 'Gol del Siglo', Craxton estaba en las gradas del Estadio Ciudad de México conociendo a su futura esposa.

"Nuestro encuentro fue pura coincidencia. No se suponía que íbamos a estar allí. Nos sentamos en los asientos equivocados. Y ahora aquí estamos", explicó Sofía Craxton, aficionada mexicana que asistió a aquel partido icónico como espectadora neutral. "Nos sentamos uno al lado del otro y empezamos a charlar. Y a los dos nos gusta el Manchester United. Así que eso fue muy importante".

Ella continúa: "Después, simplemente tomamos algo. Le enseñé la Ciudad de México a Oli. Luego me invitó a Londres. Y nos escribíamos cartas. Muchísimas cartas".

Oliver regresó a México en 1989 y le propuso matrimonio a Sofía en las históricas pirámides de Teotihuacán. La pareja se casó al año siguiente. Han estado viviendo en Londres y considerando la posibilidad de regresar al estadio donde se conocieron. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ les brindó la excusa perfecta, casi cósmica, para hacer el viaje: el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. Los Craxton recorrieron el estadio antes del partido y luego volverán a ese famoso recinto como aficionados —40 años después de conocerse allí— cuando sus respectivas selecciones se enfrenten el 5 de julio.

"Siempre quisimos volver al Estadio Azteca porque es simplemente increíble, un lugar asombroso", destacó Sofía.

"Es un lugar asombroso", coincidió Oliver.

"Nunca antes tuvimos la oportunidad", continuó Sofía. "Hemos estado aquí (en Ciudad de México) en muchas ocasiones, pero no habíamos tenido la oportunidad de ver el estadio. Y cuando supimos que aquí se celebraría la Copa Mundial de la FIFA, decidimos que vendríamos. Aunque fuera desde la distancia, teníamos que volver. Y todos han sido tan generosos, es simplemente increíble. ¡Estamos de nuevo aquí, en el Estadio Azteca! ¡Miren esto! ¡Estamos en el Estadio Azteca! ¡Es fantástico!".

El enfrentamiento entre dos países con gran tradición futbolística y aspirantes al título cautivará al mundo entero y ha despertado emociones encontradas en la familia Craxton.

"Cuando se realizó el sorteo, el de la BBC dijo: 'México e Inglaterra podrían enfrentarse'. Y pensé: '¡Dios mío!'. Creí que sería genial, pero ahora creo que estamos un poco asustados", dijo Sofía.

"Sí, estamos un poco asustados", coincidió Oliver.

"Estaremos contentos con quien gane", añadió Sofía.

"Sí, exacto. Soy mexicano de corazón, ¿sabes? Bueno, me considero mexicano de corazón", dijo Oliver. "Tengo una camiseta de la selección mexicana justo ahí, y mañana me pondré las dos".

Aunque su historia es singularmente personal, los Craxton son muy conscientes del simbolismo más amplio. Su amor por el fútbol los unió. Conectó a dos desconocidos de diferentes países y culturas, y ayudó a forjar un vínculo que trascendió sus diferencias y la distancia que los separaba. Durante los últimos 40 años, y durante su viaje a México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los Craxton han visto la misma dinámica a su alrededor.

"Una de las cosas que más me gusta es la gente —el otro día estábamos en el Zócalo [el centro histórico de la Ciudad de México] y había gente de diferentes partes del mundo, jóvenes como nosotros, conociéndose, charlando, intercambiando cosas. Es algo maravilloso y que nos gusta mucho", dijo Sofía. "El fútbol une a la gente".