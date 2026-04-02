Mattias Grafström regresó a Suecia en un día histórico para el fútbol de su país

El secretario general de la FIFA visitó la sede de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF) y presenció la victoria de su país ante Polonia que propició su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mattias Grafström se reunió con Simon Åström, presidente de la SvFF, para tratar asuntos como la colaboración con la FIFA y la posibilidad de construir un centro nacional de entrenamiento

Grafström, de nacionalidad sueca, dio sus primeros pasos en el fútbol de la mano de la SvFF

En una jornada histórica para el fútbol sueco, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, visitó la sede de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF) y se reunió con su presidente, Simon Åström, y su secretario general, Niclas Carlnén. Posteriormente asistió en Solna al decisivo partido de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Suecia y Polonia, que los locales ganaron por 3-2.

Para Grafström la visita fue tan productiva como personal, dado que pasó parte de su niñez en Uppsala, localidad situada al norte de la capital del país, Estocolmo, y se inició en la administración futbolística como becario en la SvFF.

"Para mí siempre es muy especial volver a la Federación Sueca de Fútbol, donde di mis primeros pasos en la administración futbolística allá por 1998. Ver cómo ha crecido la federación desde entonces es realmente inspirador", declaró Grafström.

Durante su visita, el secretario general de la FIFA recorrió varios departamentos de la federación y habló sobre la duradera colaboración de la FIFA con una de sus federaciones miembro fundadoras. Uno de los principales temas tratados fue el proyecto de la SvFF de construir un nuevo centro nacional de entrenamiento, que podría beneficiarse del apoyo de la FIFA a través del Programa Forward. Este proyecto representaría un importante paso adelante a la hora de impulsar el desarrollo del fútbol en todo el país.

"Es un verdadero placer volver a dar la bienvenida a Mattias a la Federación Sueca de Fútbol. Siempre es especial recibirlo aquí, y realmente valoramos nuestra estrecha relación con la FIFA. Esperamos continuar trabajando conjuntamente para fomentar el desarrollo del fútbol en Suecia, Europa y el resto del mundo", declaró Åström, presidente de la SvFF.

"Suecia sigue siendo un modelo para el desarrollo de excepcionales jugadores, jugadoras y equipos, ya que aúna sólidos valores, profesionalidad y pasión por el fútbol", añadió Grafström. "El trabajo de la federación a todos los niveles no solo impulsa al fútbol sueco, sino que también contribuye al desarrollo de nuestro deporte en toda Europa".

A continuación todas las miradas se centraron en el Nationalarenan y en el decisivo clasificatorio en el que Suecia buscaba el pase para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá, México y Estados Unidos. El objetivo de Suecia, que alcanzó los cuartos de final en 2018 y quedó tercera en 1994, era regresar a la gran fiesta del fútbol.

La velada culminó en celebración con el emocionante triunfo de los locales por 3-2 ante Polonia. Tras un electrizante choque en el que el rival igualó la contienda hasta en dos ocasiones, Victor Gyökeres marcó el decisivo gol en el minuto 88 que otorgó a los suyos el billete para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Felicidades a Suecia por su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este éxito refleja el intenso trabajo a largo plazo realizado por la federación y el excelente espíritu de equipo de los jugadores", concluyó Grafström. "Será emocionante ver a Suecia regresar a la escena mundial, especialmente dada su dilatada historia en la competición".