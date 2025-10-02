Las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 26™ debutarán en un videojuego como personajes de FIFA® Heroes

El anuncio abre una nueva y apasionante etapa en el creciente catálogo de videojuegos de la FIFA

En 2026 llega FIFA Heroes, que reunirá a las mascotas oficiales de la FIFA, las mayores leyendas del fútbol y personajes de ficción de la televisión y el cine

El acuerdo subraya el compromiso permanente de la FIFA con la mejora de la interacción con los aficionados mediante tecnologías emergentes

La FIFA, el órgano rector del fútbol mundial, ha presentado hoy FIFA Heroes, un rápido videojuego de fútbol 5 inspirado en las ligas Fantasy.

El título, creado en colaboración con Solace, reúne a las mascotas oficiales de la FIFA, las mayores leyendas del fútbol y personajes de ficción de emblemáticos programas de televisión y películas. FIFA Heroes se lanzará en 2026 para un amplio conjunto de plataformas: Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

FIFA Heroes es un videojuego que combina el mundo del fútbol con tus héroes favoritos. Gracias al dinamismo de su física y a sus deslumbrantes jugadas, podrás poner a prueba tu destreza táctica en apasionantes partidos de fútbol 5 contra tus amigos. Los aficionados podrán crear su equipo de ensueño eligiendo entre personalidades del mundo del fútbol, populares personajes de ficción y las distintas mascotas oficiales de la FIFA a lo largo de la historia.

Por primera vez, los jugadores podrán diseñar un equipo conformado por sus mascotas favoritas, incluidas las de la Copa Mundial de la FIFA 26™. De cara al torneo que tendrá lugar en Norteamérica, las tres emblemáticas mascotas de las naciones anfitrionas —Maple de Canadá, Zayu de México y Clutch de Estados Unidos— estarán disponibles en FIFA Heroes, donde cada una de ellas contará con sus propias habilidades y jugadas especiales. Permanece al tanto de todas las novedades sobre el videojuego para conocer exactamente qué aportarán estos legendarios personajes sobre el terreno de juego.

"En la FIFA, nuestra prioridad siempre ha sido unir a las personas a través de la pasión por el fútbol. Con FIFA Heroes, los aficionados podrán crear un equipo multiverso combinando a sus héroes de ficción más queridos, sus jugadores favoritos y nuestras mascotas. Traemos la pasión por el fútbol a una nueva generación, a la vez que apelamos a la nostalgia de las familias y los jugadores más veteranos que han crecido con la FIFA. FIFA Heroes encaja a la perfección en nuestro catálogo de fútbol digital, concretamente dentro del universo FIFAe, y viene a consolidar el rápido crecimiento de nuestro ecosistema de videojuegos", afirmó Christian Volk, director de la Subdivisión de eFootball y Gaming de la FIFA.

El modo de juego de la Copa Mundial de la FIFA 26™ se incorporará a FIFA Heroes en la antesala del torneo, en los meses de junio y julio de 2026. Los aficionados podrán disfrutar del fútbol de la mano de algunos de sus personajes favoritos de siempre, desde leyendas del deporte rey hasta grandes personalidades, pasando por mascotas de toda la historia, y jugar con sus seres queridos en una experiencia frenética, divertida y apta para todos los públicos. FIFA Heroes es totalmente compatible con los smartphones de nuestro patrocinador oficial Motorola, con quien venimos colaborando para brindar experiencias exclusivas a jugadores de todo el planeta.

"Desde el primer día, Solace ha trabajado codo con codo con el estudio de desarrollo ENVER en la creación de experiencias pioneras que unan a los jugadores —declaró Kyle Joyce—. Con FIFA Heroes, intentamos captar lo que hace tan atractivo al fútbol: la velocidad, la emoción y la rivalidad. El fútbol une a las personas de un modo único, y este título es nuestra manera de convertir en videojuego esa pasión por el deporte rey".